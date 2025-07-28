Taşınabilir oyun konsolları pazarında rekabet her geçen gün artıyor. Özellikle donanım gücü ve yazılım desteğiyle öne çıkan modeller, kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu alanda yeni bir hamle de Lenovo’dan geldi.

Lenovo'nun yeni el konsolu Legion Go 2’ye ait ilk görüntüler sızdırıldı. Resmi tanıtımı henüz yapılmamış olan cihaz, çevrimiçi paylaşılan bir videoda ortaya çıktı. Hem tasarımı hem de bazı teknik detayları bu sızıntıyla gün yüzüne çıkmış oldu.

Lenovo, yılın başlarında SteamOS işletim sistemine sahip Legion Go S modelini tanıtmıştı. Ancak bu cihaz, önceki modele kıyasla büyük bir yenilik sunmadığı için tam anlamıyla yeni nesil sayılmamıştı. Uzun süredir şirketin, ASUS ROG Ally gibi rakiplere yanıt niteliğinde daha güçlü bir el konsolu üzerinde çalıştığı konuşuluyordu.

Yeni model Windows ile geliyor, SteamOS geride kaldı

Yeni sızdırılan bir video sayesinde Legion Go 2'nin prototipi ilk kez net şekilde görüldü. Videoya göre cihazda, önceki modelde olduğu gibi ayrılabilir kontrolcüler korunuyor. 8.8 inç büyüklüğünde OLED ekran da yerini koruyor ve 1200p çözünürlük, 500 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Cihazın prototipinde AMD’nin yeni nesil Ryzen Z2 işlemcisi bulunuyor. Çin’de ikinci el piyasasında satışa çıkan bu modelin, son kullanıcıya ulaşacak nihai sürüm olmadığı belirtiliyor. Bazı söylentilere göre, piyasaya çıkacak versiyonda Ryzen Z2 Extreme APU tercih edilebilir. Legion Go 2, selefinin aksine SteamOS yerine Windows işletim sistemiyle geliyor. Bu da cihazın yazılım tarafında bazı özel optimizasyonlara sahip olabileceğini gösteriyor.

Lenovo cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak ortaya çıkan görüntüler, cihazın tanıtımının çok da uzak olmadığını gösteriyor. Nihai sürümün teknik detayları ve çıkış tarihi ise önümüzdeki dönemde netleşecek gibi görünüyor.