Lenovo, Yoga serisi laptop'larının yeni nesillerini CES 2025'te tanıttı. Slim 9i ve Book 9i isimli bu cihazlar, dikkat çeken özelliklerle geldi.

Dünyanın en çok bilgisayar satan şirketlerinden olan Lenovo da bu hafta düzenlenen CES 2025’te yerini aldı. Teknoloji devi, fuar kapsamında kullanıcıların merakla beklediği Yoga serisinin yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

Bu laptop’lar, Yoga Slim 9i ve Book 9i isimlerini alıyor. Modellerin tıpkı önceki nesiller gibi ilginç özellikleri var. Biri ekran içi kamerayla gelirken diğeri ise çift katlanabilir ekrana sahip.

Lenovo Yoga Slim 9i

Yoga Slim 9i, 14 inçlik ekrana sahip. En çok dikkat çeken özelliği ise ekran altına kamera yerleştirilmesi. Böylece yok denecek kadar inanılmaz ince çerçevelere ve %98 ekran gövde oranına sahip. Cihazın 4K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla geldiğini belirtelim.

Bu model, 48 TOPS NPU’yu destekleyerek yapay zekâ özelliklerini öne çıkarıyor. Intel Core Ultra 7 işlemciden güç aldığını ekleyelim. 1,19 kg ağırlığıyla gerçekten hafif bir cihaz diyebiliriz. 17 saate kadar pil ömrü de var. Slim 9i, 1.849 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Lenovo Yoga Book 9i

Diğer cihaz yine 14 inç ekranlı bir model. Ancak bu laptop ve tablet karışımı 10. nesil cihazda bir değil, iki adet 14 inçlik ekran var. Ekranların önceki nesle kıyasla büyüdüğünü görebiliyoruz. Katlanabilir olarak kullanılan bu ekranlar, aynı zamanda dokunmatikler. Daha çok yaratıcı işler yapan kişilere yönelik olduğunu söyleyebiliriz. OLED olan iki ekran da 4K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor.

Çift ekran, kullanıcılara aynı anda birden fazla şeyi yapma imkânı tanıyacak. Örneğin birinden çizim yaparken diğerinden tamamen farklı bir görevi gerçekleştirebileceksiniz. Cihazın Yoga kalem, Bluetooth klavye ve standla birlikte geldiğini de ekleyelim. Aynı zamanda Dolby Atmos hoparlörlere sahip 360 derece dönebilen bir ses sistemi de var.

Cihaz, Intel Core Ultra 7 işlemciden güç alıyor ve yapay zekâ işlemleri için NPU’yla geliyor. Bu sayede Microsoft’un yapay zekâ bilgisayarı olarak nitelendirdiği Windows 11 CoPilot+ PC kategorisine girmeyi başarıyor. Wi-Fi 7, 2 Thunderbolt 4 portunu ekleyelim. Ayrıca 17 saat pil ömrü sunabiliyor. Bu model ise 1.999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.