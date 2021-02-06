Lenovo K13, Moto E7i Power ve Moto E6i Ortaya Çıktı

Lenovo K13, Moto E7i Power ve Moto E6i, Bluetooth SIG veri tabanında ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen cihazlar, birkaç farklı varyantla birlikte piyasaya sürülecek.

Bir dönemlerin efsane telefon üreticilerinden Motorola, altıncı nesil Moto E serisini, 2019 yılının ortalarında Moto E6 ile birlikte başlatmıştı. İlerleyen dönemlerde Moto E6 Play, Moto E6 Plus ve Moto E6s ile seriyi devam ettiren şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında ise Moto E7 ile yedinci nesil Moto E serisini tanıtmıştı. Ancak buna rağmen şirketin Moto E6 serisiyle ilgili planları bitmemiş gibi görünüyor.

Moto E6i, Lenovo K13 ve Moto E7i adlı üç akıllı telefon, Bluetooth SIG veri tabanında tespit edildi. Yeni Moto E6i, XT2053-5 ve XT2053-6 model numaralarıyla ortaya çıkarken, E7i Power ise XR2097-12, XT2097-13 ve XT2097-14 olmak üzere üç model numarasıyla görüntülendi. Çin pazarı için yeniden markalanmış E7i Power olabileceği düşünülen Lenovo K13 ise XT2097-15 model numarasına sahip.

Moto E7i Power, bataryasıyla dikkat çekecek:

Moto E7i Power modelinin, Moto E7 serisinin üçüncü modeli olarak Moto E7 ve Moto E7 Plus'a katılması bekleniyor. Motrola, son Moto E Power modeli olan Moto E3 Power'ı 2016 yılında piyasaya sürmüştü. Bu noktada E7i Power, neredeyse 5 yıl sonra gelen ilk Moto E Power modeli olarak karşımıza çıkacak.

Bluetooth SIG listelemesinde cihazların teknik özelliklerinden bahsedilmiyor ancak E7i Power'ın en önemli özelliklerinden birinin, muadillerinden çok daha üstün batarya performansı olması bekleniyor. Ayrıca cihazın üç farklı model numarası olduğu için üç farklı varyantla raflardaki yerini alacağı söylenebilir.

Bu üç cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor ancak sertifikasyondan geçtikleri için önümüzdeki birkaç ay içerisinde tanıtılması muhtemel görünüyor. Cihazlara dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.