DxOMark’a Göre En İyi Kameraya Sahip 10 Akıllı Telefon

Bu içeriğimizde akıllı telefonların kameralarını fotoğraf çekimi, video kaydı, gece modu gibi farklı kategorilerde karşılaştıran DxOMark'a göre günümüzün en iyi kameraya sahip 10 akıllı telefonuna yakından bakacağız. Gelin, Huawei'nin damgasını vurduğu bu listeye birlikte göz atalım.

Dünyanın dört bir tarafından akıllı telefon üreticileri, her geçen gün yeni nesil akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Tanıtılan bu cihazlar, birçok açıdan kıyaslanıyor ve yapılan bu kıyaslamalar kullanıcıların kafasında benzer fiyat etiketlerine sahip cihazlardan hangisinin daha iyi olduğu konusunda bir fikir oluşturmasına yardımcı oluyor.

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren bir web sitesi kuruluşu olan DxOMark da bu kıyaslamaları yapan platformlardan biri. DxOMark tarafından yapılan bu kamera testleri, hangi amiral gemisi modelinin kamerasının daha gelişmiş teknolojilerle donatıldığını gözler önüne seriyor.

Bu Fotoğraflar Hangi Telefonla Çekildi? [Video]

Günümüzün en güçlü telefonları; Samsung Galaxy S21 Ultra, Huawei Mate 40 Pro ve iPhone 12 Pro'nun kameralarını test ettik ve sizlerin de katılabileceği bir karşılaştırma yapmaya karar verdik. Videoda gördüğünüz fotoğrafların hangi telefon ile çekildiğini YouTube'daki yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz.

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar:

Huawei Mate 40 Pro+: 139 puan Huawei Mate 40 Pro: 136 puan Xiaomi Mi 10 Ultra: 133 puan Huawei P40 Pro: 132 puan iPhone 12 Pro Max: 130 puan iPhone 12 Pro: 128 puan Xiaomi Mi 10 Pro: 128 puan Vivo X50 Pro+: 127 puan OPPO Find X2 Pro: 126 puan Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos): 126 puan

DxOMark'ın yaptığı kamera incelemelerine baktığımızda Çinli Huawei'nin, listenin ilk sıralarına hâkim olduğunu görüyoruz. Bu noktada şirket ilk 10 sıralamasına toplam 3 farklı modelle girerken, onu listede 2'şer telefonu bulunan Apple ile bir diğer Çinli üretici olan Xiaomi takip ediyor. Vivo, OPPO ve Samsung gibi diğer popüler üreticilerin ise ilk 10'da yalnızca 1'er telefonu bulunuyor.

Listede dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise megapikselin her şey olmadığı. Zira en tepede bulunan Huawei Mate 40 Pro+ modelinin ana kamerası 50 MP çözünürlüğündeyken, 10. sırada yer alan Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde ise 108 MP'lik bir lens bulunuyor. Ayrıca iPhone modellerinin yalnızca 12 MP'lik sensörlerle bu listede kendine yer edinmeyi başardığını da unutmamak gerekiyor.

Peki, siz DxOMark'ın yaptığı bu listeleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu soruya yanıt vermeden önce yukarıda yer alan YouTube videomuzu izleyebilir, farklı cihazların gerçek hayattaki kamera performanslarına göz atabilir ve fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.