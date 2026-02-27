Lenovo’dan Katlanabilir El Konsolu "Legion Go Fold" Geliyor: Hem El Konsolu Hem Laptop Hem de Tablet!

Lenovo, Legion Go Fold isimli yeni modelinde tek cihaz üzerinde dört farklı form sunmaya hazırlanıyor.

Lenovo, oyun dünyasını heyecanlandıran sıra dışı bir cihazla daha gündeme geldi.

Sızdırılan bilgilere göre şirket, hem el konsolu hem de Windows dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen katlanabilir bir oyun canavarı olan Legion Go Fold üzerinde çalışıyor.

Tek cihaz, dört farklı form

Ortaya çıkan görseller, ortadan menteşeli POLED ekrana sahip cihazın 7.7 inçten 11.6 inçe kadar açılabildiğini gösteriyor. Bu tasarım sayesinde kullanıcılar cihazı:

Katlı hâlde el konsolu olarak, Açık hâlde büyük ekranlı taşınabilir oyun PC’si olarak, Dikey bölünmüş ekran modunda, Klavye takılıyken tam teşekküllü bir Windows laptop olarak kullanabiliyor. Yani tek cihazda tam dört farklı kullanım senaryosu sunuluyor.

FPS modlu akıllı kontrolcü

Cihazın kontrolcüleri de en az ekranı kadar iddialı. Sağ taraftaki kontrolcü, “FPS Mode” ile dikey bir fareye dönüşebiliyor.

Üstelik üzerinde performans verilerini ve ayarları gösteren küçük bir ekran da bulunuyor. Bu bölüm aynı zamanda dokunmatik yüzey (touchpad) olarak da kullanılıyor.

Donanımı nasıl olacak?

Söylentilere göre Legion Go Fold’da, Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 32 GB RAM ve 48 Whr batarya yer alacak.

Bu da cihazın yalnızca taşınabilir değil, aynı zamanda yüksek performanslı bir oyun ve gerektiğinde iş için kullanılabilecek bir cihaz olacağını gösteriyor.

Legion Go Fold'un önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) kapsamında konsept ürün olarak tanıtılması bekleniyor ancak ticari olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz.