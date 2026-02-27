Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Lenovo’dan Katlanabilir El Konsolu "Legion Go Fold" Geliyor: Hem El Konsolu Hem Laptop Hem de Tablet!

Lenovo, Legion Go Fold isimli yeni modelinde tek cihaz üzerinde dört farklı form sunmaya hazırlanıyor.

Lenovo’dan Katlanabilir El Konsolu "Legion Go Fold" Geliyor: Hem El Konsolu Hem Laptop Hem de Tablet!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Lenovo, oyun dünyasını heyecanlandıran sıra dışı bir cihazla daha gündeme geldi.

Sızdırılan bilgilere göre şirket, hem el konsolu hem de Windows dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen katlanabilir bir oyun canavarı olan Legion Go Fold üzerinde çalışıyor.

Tek cihaz, dört farklı form

2

Ortaya çıkan görseller, ortadan menteşeli POLED ekrana sahip cihazın 7.7 inçten 11.6 inçe kadar açılabildiğini gösteriyor. Bu tasarım sayesinde kullanıcılar cihazı:

Katlı hâlde el konsolu olarak, Açık hâlde büyük ekranlı taşınabilir oyun PC’si olarak, Dikey bölünmüş ekran modunda, Klavye takılıyken tam teşekküllü bir Windows laptop olarak kullanabiliyor. Yani tek cihazda tam dört farklı kullanım senaryosu sunuluyor.

FPS modlu akıllı kontrolcü

3

Cihazın kontrolcüleri de en az ekranı kadar iddialı. Sağ taraftaki kontrolcü, “FPS Mode” ile dikey bir fareye dönüşebiliyor.

Üstelik üzerinde performans verilerini ve ayarları gösteren küçük bir ekran da bulunuyor. Bu bölüm aynı zamanda dokunmatik yüzey (touchpad) olarak da kullanılıyor.

Donanımı nasıl olacak?

2

Söylentilere göre Legion Go Fold’da, Intel Core Ultra 7 258V işlemci, 32 GB RAM ve 48 Whr batarya yer alacak.

Bu da cihazın yalnızca taşınabilir değil, aynı zamanda yüksek performanslı bir oyun ve gerektiğinde iş için kullanılabilecek bir cihaz olacağını gösteriyor.

Legion Go Fold'un önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) kapsamında konsept ürün olarak tanıtılması bekleniyor ancak ticari olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsiz.

Kendisiyle Konuşabileceğiniz, Dünyanın İlk Giyilebilir Cihazı: Luna Ring Gen 2 Kendisiyle Konuşabileceğiniz, Dünyanın İlk Giyilebilir Cihazı: Luna Ring Gen 2
OpenAI'ın Yeni Ürünü Hayal Kırıklığına Uğratabilir: Kameralı Akıllı Hoparlör Geliyor! OpenAI'ın Yeni Ürünü Hayal Kırıklığına Uğratabilir: Kameralı Akıllı Hoparlör Geliyor!
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

PlayStation Store'da "Fırsat Çılgınlığı" İndirimi Başladı: İşte Fiyatı Düşen Oyunlar

PlayStation Store'da "Fırsat Çılgınlığı" İndirimi Başladı: İşte Fiyatı Düşen Oyunlar

Mart ayında PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar Belli Oldu!

Mart ayında PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar Belli Oldu!

Google'dan Yapay Zekâ Kullanmaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ Kullanacak Yapay Zekâ!

Google'dan Yapay Zekâ Kullanmaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ Kullanacak Yapay Zekâ!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com