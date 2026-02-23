OpenAI'ın Yeni Ürünü Hayal Kırıklığına Uğratabilir: Kameralı Akıllı Hoparlör Geliyor!

İddialara göre OpenAI'ın merakla beklenen ilk fiziksel ürünü, kameralı bir akıllı hoparlör olacak.

OpenAI, giyilebilir bir cihaz yerine evlerin merkezine yerleşecek iddialı bir ürün olan ChatGPT destekli, kameralı bir akıllı hoparlör üzerinde çalışıyor.

The Information’ın aktardığı bilgilere göre şirket, 2027’nin başında piyasaya sürmeyi planladığı bu cihazla teknoloji devlerine meydan okumaya hazırlanıyor.

Kameralı ve yüz tanımalı yeni nesil hoparlör

Yeni hoparlörün en dikkat çekici özelliği dâhili kamerası olacak. Bu kamera sayesinde cihaz:

Yüz tanıma (Face ID benzeri doğrulama),

Nesne tanıma,

Ortamdaki konuşmaları analiz etme gibi gelişmiş yeteneklere sahip olacak.

Amaç, ürünü Amazon’un Echo serisi ve Google Home cihazlarından daha etkileşimli ve “zeki” bir alternatif hâline getirmek.

200 ila 300 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulması beklenen cihaz, yalnızca sorulara yanıt vermekle kalmayacak. Aynı zamanda kullanıcıyı hedeflerine uygun davranışlara yönlendirmeye de çalışacak. Örneğin ertesi gün önemli bir toplantınız varsa erken uyumanızı önerebilecek.

Gizlilik tartışmalarını beraberinde getirdi

Ürün ilgi çekici gibi dursa da her an açık bir kamera ve mikrofon fikri, gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Özellikle oturma odası gibi özel alanlarda sürekli izlenme hissi, birçok kullanıcıyı rahatsız edebilir. Cihazın çevresini aktif biçimde takip edecek olması, “Veriler nerede saklanacak, nasıl işlenecek?” sorularını daha da büyütüyor.

Peki siz böyle bir ürünü satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.