Lenovo Legion’ın Ekran Tasarımı Paylaşıldı

Lenovo, birkaç aydır bu yıl tanıtacağı oyuncu telefonu Lenovo Legion hakkında bilgiler paylaşıyor. Bugün ise Lenovo Legion’ın ekran tasarımı, yine şirket tarafından resmi olarak paylaşıldı.

Tüketici elektroniği üreticisi Lenovo, bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcıların karşısına bir oyuncu telefonu ile çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, Lenovo Legion olarak isimlendirdiği yeni telefonu hakkındaki bazı bilgileri çoktan takipçileri ile paylaştı. Şimdi ise Lenovo, telefonunun ekran tasarımını gün yüzüne çıkardı.

Lenovo’nun paylaştığı görüntülerde telefonun ekranı bütün ayrıntıları ile görülmüyor. Görüntülerden anladığımız kadarıyla cihaz, çentikli bir tasarım yerine ince çerçeveli bir tasarım ile gelecek. Lenovo’nun yayınladığı görüntüden anlaşılan diğer detay ise Lenovo Legion’ın 5G bağlantısı ile beraber WiFi’ı da çalıştırdığı.

Lenovo'nun oyuncu telefonu Lenovo Legion, oyunculara özel bir arayüz ile çalışacak. Oyuncu odaklı animasyonlarla donatılan işletim sistemi arayüzü, performanstan ödün vermeyen interaktif deneyimler için tasarlandı.

Lenovo Legion, 90w hızlı şarj desteğine sahip 5.050mAh kapasiteli batarya ile gelebilir

Şirket tarafından yayınlanan Lenovo Legion videosunda, telefonun tek şarjla rakiplerinden daha uzun süre kullanılacağı söyleniyor. Lenovo Legion’la ilgili ortaya çıkan söylentiler telefonun 5.050mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Videoda telefon sol tarafında ikinci bir USB-C bağlantı noktası görülüyor. Bu bağlantı noktası, telefon şarj edilirken oyuncuların oyun oynamaya devam edebilmesini sağlıyor.

Daha önce ortaya çıkan bir iddiada Lenovo Legion'ın 90Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacağı belirtilmişti. Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği iddia edilen Lenovo Legion’ın 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtilmişti.

Lenovo Legion'ın çift USB-C bağlantı noktasını gösteren video: