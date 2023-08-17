Lenovo'nun yaklaşmakta olan el konsolu "Legion Go"nun tasarımını gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Nintendo Switch'e benzer yapıdaki konsol, etkileyici özelliklere sahip olacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Lenovo, oyun dünyasını önemseyen şirketlerden bir tanesi. Hatta şirket, bir süredir yeni bir el konsolu ile gündemde. İddialara göre "Legion Go" olarak isimlendirilecek konsol, Asus ROG Ally ve Steam Deck rakip bir cihaz olarak piyasaya sürülecek. Gelen son bilgiler ise bu cihazın nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Windows Report aracılığıyla servis edilen görüntüler, Lenovo Legion Go'nun tasarımını tüm detaylarıyla ortaya çıkardı. Konsola baktığımızda, Nintendo Switch tasarımından esinlenildiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 8 inç ekran boyutuna sahip olacağı söylenen cihazın Windows 11 işletim sistemi ile çalışacağı, AMD Ryzen 7040 Phoenix serisi işlemcilerden güç alacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Lenovo Legion Go işte böyle görünecek

İddialara göre Lenovo Legion Go'nun ekranı, yan kısımlarda bulunan denetleyicilerden ayrılabilecek. El konsolunun arka kısmında bulunan bir stand, ekranın masa üzerinde sabit olarak kalmasına da yardımcı olacak.

Lenovo Legion Go'nun etkileyici özelliklerinden bir tanesi hem üst hem de alt kısmında USB Type-C portlarına sahip olması. Şirketin neden böyle bir şey yaptığı tam olarak bilinmiyor. Ancak Lenovo, çok oyunculu oyunlar için ikinci bir kumanda desteği düşünmüş olabilir. Portlardan bir tanesi de el konsolunu şarj etmek için kullanılacaktır. Bu arada; Lenovo Legion Go'nun microSD ile 3.5 mm kulaklık için iki porta daha sahip olduğunu belirtelim.

Lenovo Legion Go ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı gibi konular hala muallak. Ancak sızdırılan görseller, Lenovo'nun el konsolunun genel olarak hazır olduğunu ortaya koyuyor. Eğer birkaç ay içerisinde Lenovo'dan bir lansman gelirse şaşırtıcı olmayacaktır.