Lenovo'nun Oyuncu Telefonu Hakkında Heyecanlandıran Gelişme

Çinli teknoloji devi Lenovo, ilk oyun telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 5G ile donatılacak olan cihaz, devrim yaratacak yepyeni bir soğutma teknolojisi ile gelecek.

Legion markası altında oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar geliştiren Çinli teknoloji devi Lenovo, aynı markalandırmayı geliştirdiği yeni oyun odaklı akıllı telefonunda da kullanacak.

Lenovo Legion oyuncu telefonunun kalbinde, popüler benchmark uygulaması AnTuTu'da 600.000'in üzerinde puan toplayan Snapdragon 865 5G yonga seti olacak. 8 çekirdekli işlemci, selefi Snapdragon 855’e göre yüzde 25 daha yüksek işlem gücü sunuyor.

Geçtiğimiz ay Lenovo Legion oyuncu telefonu ile ilgili paylaşılan afişler

Lenovo mobil biriminin genel müdürü Chen Jin, büyük beklenti yaratan oyuncu telefonunun, çığır açacak yeni bir soğutma teknolojisi ile geleceğini açıkladı. Söz konusu teknolojinin, oyun odaklı akıllı telefon pazarında ‘game changer’ yani oyun değiştirici olacağını söyleyen Jin, buna rağmen herhangi bir teknik bilgi paylaşmadı.

Lenovo Legion’ın pazardaki rakiplerinden çok daha iyi bir oyun deneyimi sunacağını iddia eden Jin, cihaza dair beklentiyi ve heyecanı bir tık daha artırdı. Halihazırda Razer Phone ve Nubia Red Magic gibi diğer oyuncu telefonları, soğutma teknolojisi anlamında oldukça iddialı bir performans sunuyor. Fakat pek çok üretici, uzun bir süredir sıvı soğutma sistemleri üzerinde çalışıyor. Eğer Lenovo gerçekten de devrim yaratacak yepyeni bir soğutma teknolojisi sunarsa, benzersiz bir deneyimin kapılarını aralayabilir.