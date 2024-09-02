Qualcomm, yakın zamanda piyasaya sürülecek olan 8 çekirdekli Snapdragon X Plus çipleri, giriş seviyesi Copilot+ dizüstü bilgisayarlara getirmeye hazırlanıyor. Bu yeni dizüstü yapay zekâ akıllı bilgisayarların fiyatları da çıkış aşamasında daha aşağıya çekiyor.
Daha önce de verdiği isabetli ipuçları ile bilinen internet muhbiri Evan Blass, X üzerinden yaptığı paylaşımla Lenovo'nun yeni ürünlerine ait basın bültenini sızdırdı. Bu sızıntıya göre, Lenovo’nun yaklaşan IdeaPad 5x 2-in-1 ve IdeaPad Slim 5x modelleri, X Plus sekiz çekirdekli çiplerle donatılacak.
İşte yeni modellerin özellikleri
|Özellik
|Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1
|Lenovo IdeaPad Slim 5x
|Ekran Boyutu
|14 inç
|14 inç
|RAM
|16GB Dual-Channel LPDDR5X
|32GB’a kadar Dual-Channel LPDDR5X
|Depolama
|1TB SSD
|1TB SSD
|USB Portları
|2x USB Type-C, 2x USB Type-A
|1x USB Type-C, 2x USB Type-A
|HDMI
|HDMI 2.1
|HDMI 2.1
|Diğer Girişler
|microSD Kart Okuyucu
|microSD Kart Okuyucu
|Kablosuz Bağlantı
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3
|GPU
|Qualcomm Adreno
|Qualcomm Adreno
|NPU
|Hexagon (45 TOPS)
|Hexagon (45 TOPS)
|Fiyat
|999 Euro
|899 Euro
Slim 5x modelinin başlangıç fiyatı 899 Euro (yaklaşık 33 bin 726 TL), IdeaPad 5x 2-in-1 modelinin ise 999 Euro (yaklaşık 37 bin 479 TL) olacak. Her iki modelin de Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor. Lenovo, bu yeni laptoplarını 6 Eylül’de Berlin, Almanya’da başlayacak olan IFA 2024 fuarında tanıtacak.