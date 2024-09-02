Lenovo, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda Copilot+ özelliklerini kullanmayı sağlayacak 8 çekirdek Snapdragon X Plus işlemcili dizüstü bilgisayarlarla geliyor.

Qualcomm, yakın zamanda piyasaya sürülecek olan 8 çekirdekli Snapdragon X Plus çipleri, giriş seviyesi Copilot+ dizüstü bilgisayarlara getirmeye hazırlanıyor. Bu yeni dizüstü yapay zekâ akıllı bilgisayarların fiyatları da çıkış aşamasında daha aşağıya çekiyor.

Daha önce de verdiği isabetli ipuçları ile bilinen internet muhbiri Evan Blass, X üzerinden yaptığı paylaşımla Lenovo'nun yeni ürünlerine ait basın bültenini sızdırdı. Bu sızıntıya göre, Lenovo’nun yaklaşan IdeaPad 5x 2-in-1 ve IdeaPad Slim 5x modelleri, X Plus sekiz çekirdekli çiplerle donatılacak.

İşte yeni modellerin özellikleri

Özellik Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 Lenovo IdeaPad Slim 5x Ekran Boyutu 14 inç 14 inç RAM 16GB Dual-Channel LPDDR5X 32GB’a kadar Dual-Channel LPDDR5X Depolama 1TB SSD 1TB SSD USB Portları 2x USB Type-C, 2x USB Type-A 1x USB Type-C, 2x USB Type-A HDMI HDMI 2.1 HDMI 2.1 Diğer Girişler microSD Kart Okuyucu microSD Kart Okuyucu Kablosuz Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 GPU Qualcomm Adreno Qualcomm Adreno NPU Hexagon (45 TOPS) Hexagon (45 TOPS) Fiyat 999 Euro 899 Euro

Slim 5x modelinin başlangıç fiyatı 899 Euro (yaklaşık 33 bin 726 TL), IdeaPad 5x 2-in-1 modelinin ise 999 Euro (yaklaşık 37 bin 479 TL) olacak. Her iki modelin de Eylül ayında satışa sunulması bekleniyor. Lenovo, bu yeni laptoplarını 6 Eylül’de Berlin, Almanya’da başlayacak olan IFA 2024 fuarında tanıtacak.