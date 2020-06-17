Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Lenovo, 5G destekli yeni dizüstü bilgisayarı "Flex 5G"yi duyurdu. Küresel pazarlarda Yoga 5G ismiyle satışa sunulacak olan dizüstü bilgisayar, satın alınabilir 5G destekli ilk dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

5G teknolojisi yavaş yavaş hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Teknoloji şirketleri, her gün 5G destekli yeni bir ürün tanıtarak teknolojinin benimsenmesini hızlandırmaya çalışıyorlar. Şimdiyse Lenovo, 5G destekli yeni dizüstü bilgisayarı "Flex 5G"yi duyurdu. Lenovo Flex 5G, dünya üzerinde satın alınabilir 5G destekli ilk dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce farklı 5G destekli dizüstü bilgisayarlar tanıtılmış olsa da bu ürünler henüz satışa sunulmamıştı.

Lenovo'nun küresel pazarlarda "Yoga 5G" ismiyle satışa sunmaya hazırlandığı Flex 5G, Qualcomm'un Snapdragon 8cx işlemcisinden güç alıyor. Qualcomm'un en yeni işlemcilerinden bir tanesi olan Snapdragon 8cx, bugüne kadarki alışkanlıklarımızı değiştirecek türden. Örneğin şirket, bu işlemcinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarların 24 saat boyunca şarj edilmeden kullanılabileceğini iddia ediyor. Yani bu işlemci, enerji verimliliği açısından benzersiz bir düzeyde.

Karşınızda Lenovo Yoga 5G

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı, 14 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. IPS yapıdaki bu ekran, tüketicilere FHD çözünürlük sunmasının yanı sıra dokunmatik desteğine de sahip. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Windows 10 Pro işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayar; iki adet USB Type-C, kulaklık girişi ve parmak izi okuyucu sensörüne de sahip.

Lenovo Yoga 5G teknik özellikleri

Ekran: 14 inç IPS, FHD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8cx

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Bağlantı: 2 adet USB Type-C, kulaklık girişi, 5G

Lenovo Yoga 5G fiyatı

Lenovo'nun 5G desteği sunan yeni dizüstü bilgisayarı Yoga 5G, bugün itibarıyla ABD'de hizmet veren bir telekomünikasyon şirketi olan Verizon aracılığıyla satışa sunuluyor. Bu dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 1.399 dolar (yaklaşık 9.550 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.