Asus, Ryzen 4000U İşlemcili Mini Bilgisayarını Tanıttı

Asus, AMD Ryzen 4000U serisi işlemcilerle gelen yeni masaüstü bilgisayarını tanıttı. Asus PN50 olarak adlandırılan bilgisayar oldukça küçük boyutlara sahip olmasına rağmen, performans tarafında esneklik sunuyor.

Asus, Güney Kore'de, Asus PN50 adı verilen yeni mini masaüstü bilgisayarı da dahil olmak üzere birçok yeni ürünü tanıttığı bir etkinlik düzenledi. Yeni mini bilgisayar, tasarım olarak 8. nesil Intel Core işlemcilerle desteklenen Asus PN60 mini PC'ye çok benzese de, yeni nesil AMD işlemcilerle güncellendi.

Asus PN50, sadece 11.4 x 11.4 x 4.8 santimetre boyutlarında ve üzerinde DisplayPort, HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları, kulaklık girişi, microSD kart okuyucu, iki USB Type-C bağlantı noktası ve üç USB-A bağlantı noktası bulunuyor. PN50 bir masaüstü bilgisayar için her ne kadar çok kompakt bir tasarıma sahip olsa da, boyutuna göre makul bir performans vadediyor.

Asus PN50, AMD'nin Zen 2 mimarisine dayanan 7 nm Ryzen 4000U işlemcilerinden güç alıyor ve grafik tarafında AMD Radeon Vega var. İşlemciler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer küçük, düşük güç tüketimli sistemler için tasarlandıkları için performans tarafında AMD Threadripper yongalarına rakip olamıyor.

AMD'nin 15 watt U serisi işlemcileri, mobil işlemci kategorisinde düşük güç tüketimine ve verimliliğe odaklanıyor. Özellikle 7 nm üretim süreci söz konusu olduğunda büyük ölçüde Intel'in eşdeğer işlemcilerine yetiştiği söylenebilir. Hatta bazı durumlarda yüksek çekirdek ve iş parçacığı sayesinde Intel işlemcileri geçtikleri söylenebilir.

Asus PN50, 64 GB'a kadar DDR4 bellek desteği sunuyor

Bilgisayarda Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 işlemcilerin yanı sıra DDR4 bellek için iki adet SODIMM yuvası bulunuyor ve 64 GB'a kadar RAM desteği sunuyor. SSD için bir MN.2 yuvası ve HDD için 2,5 inç sürücü yuvası içeren cihaz iki depolama aygıtını aynı anda kullanmaya olanak sağlıyor.

Asus PN50'nin ağustos ayında Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor. Şirket, mini masaüstü bilgisayarının diğer pazarlara ne zaman geleceği konusunda henüz açıklama yapmadı.

Asus PN50 teknik özellikleri: