Lenovo Yoga Carbon Dizüstünün Özellikleri Ortaya Çıktı

Lenovo'nun aşırı ince ve hafif yeni dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga Carbon'un özellikleri hakkında bazı bilgiler internet ortamında sızdırıldı. Lenovo'nun bunun haricinde bir de yeni çift ekranlı dizüstü bilgisayar çıkaracağı belirtiliyor.

Çin merkezli bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Lenovo'nun yeni ultra ince ve hafif dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga Carbon'un özellikleri ortaya çıktı. 995 gram ağırlığa ve 14,25 milimetre inceliğe sahip olan yeni Lenovo Yoga Carbon, karbon kapağı sayesinde kullanıcılara askeri düzeyde dayanıklılık sunuyor. Çok hafif olması rağmen, Lenovo'nun bildirdiğine göre yeni dizüstü bilgisayar 16 saate kadar batarya ömrü vaat ediyor.

Bu hafta içinde Lenovo'nun bir diğer dizüstü bilgisayarı daha ortaya çıkmıştı. Yine Yoga serisinden olacağı söylenen yeni dizüstü bilgisayarın çift ekranlı olacağı belirtiliyor. Cihazda ekran kaleminin de bulunacağı söyleniyor. Ekranla arasında kolay geçiş, ekranlar arasında aynı anda çoklu uygulama kullanma imkânı ve kullanıcının duruşuna göre kendi kendine yapılan ayar yeni cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Çift ekran Yoga'nın Windows 10X işletim sistemine sahip olması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki cihaz ancak Windows 10X yayınlandıktan sonra, yani 2021 yılında piyasaya sürülecek.

Lenovo'nun ultra hafif ve ince dizüstü bilgisayarı Yoga Carbon'un özellikleri:

Dahili Alexa desteği

Dolby Vision destekli 13,3 inç 16:10 2K ekran, mavi ışık korumalı

Dolby Atmos destekli Harman hoparlörler

Düşük çözünürlüklü yerel video içeriği otomatik olarak yükseltilecek

11'inci nesil Intel Core i7 işlemci dahil

Windows Hello oturum açma desteği

Wi-Fi 6 desteği.

Renk uyarlamalı arkadan aydınlatmalı klavye

Öte yandan Lenovo'nun bu sene içerisinde katlanabilir cihazı ThinkPad X1 Fold'u piyasaya çıkaracağını biliyoruz. Lenovo ThinkPad X1 Fold'un katlanabilir 13,3 inç 2K pOLED ekranı, 4:3 görüntü oranıyla birlikte geliyor. Microsoft Windows 10X'i katlanabilir ve çift ekranlı cihazlara servis etme planından vazgeçse de, Lenovo, ThinkPad X1 Fold'u Windows 10 ve kişiselleştirilmiş yazılımıyla birlikte yayınlamayı hedefliyor.