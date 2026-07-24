Haberler Webtekno Oyun [24-27 Temmuz] 4.000 TL Değerindeki 6 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[24-27 Temmuz] 4.000 TL Değerindeki 6 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

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Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.