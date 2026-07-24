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[24-27 Temmuz] 4.000 TL Değerindeki 6 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

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Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

[24-27 Temmuz] 4.000 TL Değerindeki 6 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 24-27 Temmuz tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

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Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 6 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

İçerikten Görseller

[24-27 Temmuz] 4.000 TL Değerindeki 6 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz
2
Steam ücretsiz oyun

Steam'de bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı
Unrailed 2: Back on Track 10.99$
Wild Assault 7.99$
METAL GEAR SOLID - Master Collection Version 10.49$
Firefighting Simulator: Ignite 17.99$
Killing Floor 3 18.99$
ICARUS 17.99$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
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