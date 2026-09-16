Lexus, Eylül 2026 döneminde premium SUV ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Lexus'un Eylül ayı güncel fiyatları, indirimleri ve kredi finansman detayları...

Lexus, Eylül 2026 döneminde premium otomobil pazarında hibrit teknolojisi ve lüks odaklı modelleriyle dikkat çekiyor. LBX, NX ve RX gibi SUV modellerinin yanı sıra üst düzey konfor sunan LM de markanın Türkiye'deki seçenekleri arasında bulunuyor.

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Yeni bir Lexus satın almayı düşünenler için aracın güncel liste fiyatının yanı sıra modele özel fiyat avantajları, takas destekleri ve dönemsel kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. İşte Lexus Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kampanya fırsatları...

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Lexus Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı 2025 MY Kampanyalı Fiyatı LBX Hybrid 3.220.000 TL 2.865.000 TL NX Hybrid 8.700.000 TL - RX Hybrid 10.970.000 TL - RX Performans Hybrid 12.785.000 TL 9.980.000 TL LM Hybrid 17.620.000 TL -

Lexus LBX Kampanyası: 2,865 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

Lexus LBX için 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında showroom'a özel fırsat sunuluyor. 2025 model LBX Base, kampanya kapsamında 2.865.000 TL'den başlayan tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla satışa sunuluyor.

Lexus RX 500h F Sport Kampanyası: Showroom'a Özel Fırsatlar

Lexus RX 500h F Sport'un 2025 model yılı versiyonunda 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda showroom'a özel fırsat sunuluyor. Lexus, kampanya kapsamında sabit bir indirim tutarı veya kampanyalı fiyat açıklamıyor.

Lexus'un resmi kampanya sayfasında belirli bir kredi tutarı, faiz oranı veya nakit indirim rakamı paylaşılmadığı için güncel fiyat avantajı ve kampanya koşulları için Lexus Yetkili Satıcılarından teklif alınması gerekiyor.