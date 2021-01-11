Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, CES 2021'in açılış konuşmasında yeni ürünlerini duyurmak için sanal bir internet fenomeni kullandı. Reah Keem adlı bu yapay zeka, LG'nin derin öğrenme teknolojisi kullanılarak insana benzetildi.

LG, bugün itibarıyla sanal ortamda ziyaretçilere kapılarını açan CES 2021'e hızlı bir giriş yaptı. Etkinliğin ilk gününde akıllı TV'ler de dahil olmak üzere bazı yeni nesil teknolojik ürünlerini tanıtan şirket, aynı zamanda sıra dışı bir olaya da imza atarak sanal internet fenomeni Reah Keem'i de gösterdi.

Sanal bir bestekar ve DJ olan Reah Keem, LG'nin derin öğrenme teknolojisini kullanarak geliştirildi ve kendine ait bir Instagram sayfası bile var. Etkinliğin kendine ayrılan bölümünde ise sanal fenomen, şirketin yeni LG CLOi UV-C robot serisini tanıttı. LG tarafından aralık ayında duyurulan bu robot, oteller ve restoranlar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu mekanları dezenfekte etmek için ultraviyole C (UV-C) ışığını kullanacak.

LG'nin sanal internet fenomeni Reah Keem:

Reah Keem gibi sanal içerik oluşturucular yeni değil ancak CES 2021 gibi sanal bir ortamda gerçekleştirilen ve gerçeklikten son derece uzakta olan bir etkinlikte ortaya çıkması izleyenleri epey şaşırttı. Keem'in bu canlı yayının dışında bir geleceğinin olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Etkinliğin geri kalanından da bahsetmek gerekirse LG, 48 inç bükülebilir OLED TV modelini de CES 2021 kapsamında ilk kez gösterdi. Bu OLED TV'yi diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise tek bir tuşa basarak kavisli ya da düz bir ekran haline getirilebiliyor olması.

Son olarak mobil alandaysa dönebilen çift ekranlı LG WING akıllı telefonu da içeren LG'nin en son mobil yenilikleri hakkında detaylar sanal stantta ziyaretçilere verildi. Ziyaretçiler, bu sanal stantta cihazın Gimbal Hareket Kamerası ve İkili Kayıt gibi özelliklerini deneyimleyebiliyorlar.

LG'nin CES 2021 için özel olarak hazırladığı teknoloji sanal fuarını gezmek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.