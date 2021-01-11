LG, G1 ve C1 olarak isimlendirdiği üst düzey televizyon modellerini duyurdu. Farklı ekran boyutu seçeneklerine sahip olan modellerden G1, farklı dekorasyonlara uyumlu olabilmesiyle biraz daha ön plana çıkıyor. Şirket, televizyonlarının fiyatını sır gibi saklıyor.

Sabah saatlerinde duyurduğu bükülebilir yapıdaki akıllı televizyon modeli ile ses getirmeyi başaran LG, şimdi de başka televizyon modelleriyle CES 2021'in yıldızlarından oldu. Etkinlik kapsamında ikinci kez sahne alan şirketin duyurduğu "G1" ve "C1" isimli akıllı televizyonlar, gerek ekran boyutları gerekse sundukları özelliklerle can yakacak gibi görünüyor.

LG'nin G1 ve C1 olarak isimlendirdiği televizyonlar, şirketin yeni amiral gemileri. 4. nesil Alpha 9 işlemciye sahip olan televizyon, sahip olduğu yapay zeka desteği ile bir televizyondan bekleyebileceğiniz her şeyi sunuyor. 55, 65 ya da 77 inç büyüklüğünde tercih edilebilen televizyon, 4K çözünürlük desteği ile de kullanıcılara benzersiz bir kalite sunacak gibi görünüyor. C1 olarak isimlendirilen televizyona baktığımızda ise 48, 55, 65, 77 ya da 83 inç ekran tercihinin varlığını görüyoruz. Ayrıca C1 ailesinde de 4. nesil Alpha 9 işlemciler kullanılıyor.

LG G1, üç ayaklı bir standla da satın alınabiliyor

LG G1 serisi ile C1 serisini birbirinden ayıran en önemli fark, G1 serisinin farklı ev dekorasyonlarına da destek veriyor olması. Bu bağlamda tüketiciler, G1 modellerini üç ayaklı bir stand ile de satın alabiliyorlar. Ayrıca bu televizyonla birlikte sehpa görevi gören özel bir ayak da satın alınabiliyor. C1 ailesini ise ya kendi ayağını kullanarak koymanız ya da duvara asmanız gerekiyor.

Bu televizyonlar, sadece bir şeyler izlemek için tasarlanmadı. LG mühendisleri, NVIDIA ve Xbox ile de özel ortaklıklar kurulduğunu açıkladılar. Bu da G1 ve C1 serisi televizyonların, AMD FreeSync ve G-Sync teknolojileri ile donatılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca bu televizyonlar ile birlikte Google Stadia uygulaması, Avrupa ve ABD'de dahili olarak televizyonlara gelmiş olacak. Bu televizyonlara sahip olan tüketiciler, LG'nin özel olarak oluşturduğu bir oyun menüsüne giriş yaparak, yeni televizyonlarını oyunlar ile uyumlu hale getirebilecekler.

LG'nin yeni televizyonları, ses kalitesi açısından da tüketici memnuniyetine odaklanıyor. AI Sound Pro olarak isimlendirilen teknolojisinde iyileştirmeler yapan şirket, bu sayede otomatik olarak ayarlanabilir ses seviyesi ve sanallaştırılmış 5.1 ses gibi özellikler sunuyor. Dileyen tüketiciler, kendi ses sistemlerini de bu televizyonlarda kullanabiliyorlar.

LG, yeni televizyonlarının çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak bu televizyonların, birkaç ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca fiyat konusuna geldiğimizde, bu televizyonların can yakabileceğini açıkça ifade edebiliriz. Muhtemelen yeni modeller, şirketin geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü 8K televizyonları ile yarışacaklar.