LG, Efsane G Serisi Telefonlarının Üretimini Durduruyor

Akıllı telefon sektöründe son yıllarda sıkıntılar yaşayan LG, yeni ortaya çıkan iddialara göre G serisi telefonlarının üretimini durduruyor. Kaynaklardan aktarılanlara göre şirket, G serisi yerine yepyeni bir premium cihazı piyasaya sürecek.

Güney Kore merkezli elektronik devi LG, bugün senelerdir sürdürdüğü bir serinin üretimine son verme kararı aldı. Şirket ve endüstri kaynaklarına göre LG, amiral gemisi telefonlarını barındıran G serisi akıllı telefonlarının üretimini sonlandıracak. Ancak bu sonlandırma LG’nin yeni amiral gemisi üretmeyeceği anlamına gelmiyor.

Kaynakların aktardığı bilgiye göre LG, premium segmentte yer alacak yepyeni bir ürün tanıtacak. Üstelik şirket, yeni premium üyesini 2020 yılının ilk yarısında tanıtmayı planlıyor. Elbette LG’nin bir anda aldığı bu değişim planı, şirketin akıllı telefon sektöründe yaşadığı sıkıntılardan kaynaklanıyor.

G serisi telefonların üretimi durduruluyor:

LG, yaklaşık 5 yıldır akıllı telefon sektörüne yeni giriş yapan müşterilerin yanı sıra eski müşterilerini bile kendisine çekmekte zorluk yaşıyordu. Bu başarızlığı geride bırakmak isteyen teknoloji devi, kendisini yeniden müşteriler için bir seçenek yapmak için böyle bir karar almış olabilir.

LG’nin böyle bir karar almasının arkasındaki isimse endüstriyi yakından takip eden kişilere göre Lee Yeon-mo. Lee, geçtiğimiz kasım ayında LG Electronics’in mobil departmanının başına geçmek üzere aday gösterilmişti. Lee Yeon-mo, araştırma ve geliştirme maliyetlerini azaltmak ve satışları artırmak için iki markayı birleştirmeyi savunan isimlerdendi.

LG’nin G serisi yerine tanıtacağı yeni premium cihazların tam olarak nasıl olacakları henüz bir netlik kazanmadı. Endüstri uzmanlarına göreyse şirket, bu cihazlarını önümüzdeki mayıs ayında tanıtacak. Üstelik LG’nin yeni premium cihazları 5G bağlantı desteğine de sahip olacak.

Bununla birlikte LG’nin yeni premium cihazının iki ekranlı olması bekleniyor. Ayrıca cihazın fiyatının yaklaşık 800.000 won (yaklaşık 4.260 TL) olacağı söyleniyor. LG’nin G serisi yerine nasıl bir akıllı telefon modeliyle çıkacağını ancak önümüzdeki aylarda görebileceğiz.