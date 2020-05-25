LG Polonya'nın TikTok hesabından yapılan bir paylaşım, tüketicilerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Şirketin yeni akıllı telefonu V60 ThinQ 5G için hazırlanan paylaşımın konusu, muhtemelen LG'nin vermek istediği mesajı yansıtmıyordu ancak verilen mesaja gelen tepkiler fazlasıyla haklıydı.

Yaklaşık bir ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir Xiaomi yöneticisinin yaptığı ve hiç de hoş karşılanmayan cinsiyetçi şakadan bahsetmiştik. Şimdi yine benzer bir cinsiyetçi yaklaşım LG cephesinde gerçekleşti.

Xiaomi yöneticisinin cinsiyetçi şakaya karşılık aldığı tepkiden ders almadığı görülen LG, yeni akıllı telefonu V60 ThinQ 5G için deyim yerindeyse "saçma sapan" bir tanıtım videosu paylaştı. LG Polonya'nın TikTok hesabından yapılan paylaşım, tüketicilerin büyük tepkisiyle karşılaştı.

LG Polonya'nın TikTok hesabından paylaşılan videoda yaşlı bir adam, merdivenden çıkan etekli bir kadının arkasından fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Genç kadın tam o sırada arkasını dönüyor ve yaşlı adamın yaptığı hareketi görüyor. Dünyanın pek çok yerinde taciz gerekçesiyle cezai işlemin uygulandığı bu olay ile ilgili harekete geçen kadın, adamın telefonuna bakıyor ancak kendi fotoğraflarını değil, yaşlı adamın özçekimlerine denk geliyor ve arkasını dönüp gidiyor. Adam ise çektiği fotoğrafları kontrol ederken kendi fotoğraflarından önce kadının fotoğraflarını çektiğini gösteriyor ve 'işte budur' anlamında bir el hareketi yapıyor.

LG V60 ThinQ 5G için hazırlanan tanıtım videosunda neden böyle bir sahne seçtiği bilinmiyor. Şirket, kadınların yanlış anlamaya çok müsait olduğunu belirtmek istiyorsa, kesinlikle yanlış bir yol seçmiş olabilir. Dahası, bir teknoloji şirketi neden böyle bir mesaj vermek istesin? Ya da LG, telefonun tacizci sapıklar için çok uygun olduğunu mu düşünüyor? Videoya anlam vermek gerçekten çok zor.

Şirket özür dilese de eleştiri oklarından kurtulamadı

Yaşanan bu ilginç olayla ilgili olarak LG genel merkezinden bir açıklama geldi. LG Electronics yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda LG Polonya tarafından hazırlanan sosyal medya içeriğinin üst merciler tarafından takip edilmediğini ve bu yüzden de böyle bir olayın LG'den habersiz meydana geldiği ifade edildi. Konuyla ilgili olarak tüm tüketicilerden özür dilediğini belirten şirket, söz konusu videonun derhal silindiğini açıkladı.

LG Electronics tarafından yapılan açıklamalar, tüketicileri çok da tatmin etmedi. Çünkü insanlara göre her ne olursa olsun bu video birileri tarafından hazırlandı ve birileri tarafından da onaylanarak LG Polonya'nın TikTok hesabından paylaşıldı.

LG Polonya'nın TikTok hesabından yapılan paylaşım