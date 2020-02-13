LG'nin Rulo Gibi Yuvarlanan Ekran Patenti Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG, diğer tüm büyük şirketler gibi geleceğin teknolojisi olan katlanabilir ekranlar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirketin ortaya çıkan son patentindeyse rulo gibi yuvarlanan bir ekran gözüktü.

Geleceğin akıllı telefonlarını belki de iki ayrı kategoriye ayıracak katlanabilir ekran teknolojisi, günümüzde kendini göstermeye başladı. Bugüne kadar en fazla katlanabilir telefon tanıtan Samsung, geçtiğimiz gün yeni katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip’i UNPACKED etkinliğinde tanıttı.

Güney Koreli teknoloji devinin yanı sıra birçok büyük şirket de bu teknoloji üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bu şirketlerden birisi de yine Güney Koreli bir şirket: LG. Fakat LG, ortaya çıkan son patente göre katlanabilir ekran teknolojisini çok daha farklı bir boyuta taşımaya kararlı.

LG'nin rulo gibi yuvarlanan ekran patenti:

LG, katlanabilir ekranları 'katlamaktan' ziyade onları rulo gibi yuvarlamak için yeni teknolojiler geliştiriyor. Bu konuda daha önce de çalışmalarını gördüğümüz şirket, bu kez farklı bir tasarımla karşımıza çıktı. LG’nin patentindeki cihazın ekranını çıkarmak için her iki kenarı da birbirinden ayırıyorsunuz.

Patentte yer alan görsellerden görülebildiği üzere LG’nin akıllı telefonu, kullanıcının ihtiyacına göre ekran boyutuna sahip olabiliyor. Yani bu cihazı ister telefon, ister tablet, ister ufak ekranlı bir telefon şekline getirebiliyorsunuz. Görselde de görüldüğü üzere cihazın kamerası, sol parçanın üst tarafında yer alıyor.

LG’nin patentinde yer alan bilgilere göre ekranda bulunan herhangi bir içeriğin boyutu da kullanıcının ekranı hangi boyuta getirdiğine göre değişecek. Bunu da cihazda bulunan ve ekranın ne kadar açıldığını tespit edebilen bir sensör sayesinde gerçekleştirebilecek.

LG, patentte gördüğümüz yuvarlanabilir ekrana sahip akıllı telefonun bir akıllı telefon olmak dışında birçok işleve sahip olabileceğini de patentte belirtiyor. Bunun dışında ortaya çıkan patentte görseller ve bahsettiğimiz bilgiler dışında başka bir detay yer almıyor.

Görsellerini paylaştığımız bu patentin yalnızca bir patent olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani LG’nin bu cihazı gerçek hayata getirip getirmeyeceği hiçbir kesinlik taşımıyor. Şirketler, geliştirdikleri teknolojileri üstlenmek için patent yoluna başvuruyor.