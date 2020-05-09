LG Stylo 6'nın Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde fiyatıyla dikkat çeken orta segment telefonu Velvet’i duyuran LG, yeni bir orta segment cihaz üzerinde daha çalışıyor. Şirketin, LG Stylo 6 adını vereceği cihazın önümüzdeki aylarda çıkış yapması bekleniyor.

Akıllı telefon dünyasında son yıllarda pek de iyi bir dönem geçirdiğiniz söyleyemeyeceğimiz Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, bu hafta içerisinde yeni telefonu Velvet’i duyurmuştu. Görünüşe göre şirket, farklı bir akıllı telefon modeli üzerinde daha çalışıyor.

Orta segment akıllı telefonu Velvet’i 734 dolar (5 bin 203 TL + vergiler) gibi bir fiyat etiketiyle çıkaracak olan şirket, yeni bir orta segment cihaz üzerinde daha çalışıyor. LG Stylo 6 olarak da bilinen modelin, önümüzdeki aylarda kullanıcılarla buluşacağı düşünülüyor.

LG Stylo 6 tasarımı

Akıllı telefon dünyasında bu tür bilgileri ortaya çıkarmasıyla bilinen Evan Blass, LG Stylo 6’nın resmi render görüntülerini ortaya çıkardı. Şirketin, yeni modelinin ön tarafında da selfie kamerasına ev sahipliği yapması için damla çentik tasarımını kullanmaya devam edeceği görülüyor. Bununla birlikte nispeten kalın diyebileceğimiz çerçeveler de ön tarafta yer alıyor.

Telefonun arka tarafına bakıldığında, LG akıllı telefonlarında görmeye alışık olduğumuz yatay kamera tasarımının kullanılacağını görüyoruz. Bu yatay modülün içerisinde ise 3 kamera ve bir adet LED flaş bulunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucu sensör de telefonun arka tarafında yer alıyor.

Şu an için cihazın ne tür donanım özelliklerine sahip olacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Tabii telefonun orta segment sınıfında yer alacağını düşünecek olursak donanım özelliklerinin de çok yüksek olmasını beklememek gerekiyor. Fiyat tarafındaysa LG Stylo 6'nın arkasında sadece bir kamera bulunan LG Stylo 5’ten daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.

Peki, siz LG’nin yeni orta segment akıllı telefonu Stylo 6’nın tasarımını nasıl buldunuz? Cihazın tasarımıyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.