LG Velvet'in Fiyatı, Daha Telefon Tanıtılmadan Açıklandı

LG’nin 7 Mayıs’ta (Yarın) Güney Kore’de düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikte duyurmaya hazırlandığı yani akıllı telefonu Velvet’in teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı. Gücünü, 7nm sürecinde üretilen Snapdragon 765G yonga setinden alacak olan cihaz, yaklaşık 734 dolarlık bir fiyata sahip olacak.

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu Velvet’i yarın anavatanı Güney Kore’de düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikte tanıtacak. Lansmana saatler kala teknik özellikleri ve fiyatı açıklanan telefon, orta segmentin yeni yıldızı olabilir.

Dilerseniz lafı fazla uzatmadan, LG Velvet’in sahip olduğu özelliklerden bahsedelim. Güney Koreli markanın yeni yakışıklısı, 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 20,5: 9 en boy oranı sunan 6,8 inç’lik OLED ekranla geliyor. Cihazın ekranındaki su damlası çentiğinde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

LG Velvet tasarımı

Arka tarafta, LED flaşlı 48 MP arka kamera, 8 MP ultra geniş açı lens ve 5 MP derinlik sensörü olmak üzere dikey olarak sıralanmış üç farklı kameraya ev sahipliği yapan LG Velvet, iddialı bir kamera performansı vadediyor.

Orta segmentte konumlanan cihazın kalbinde, 7nm sürecinde üretilen sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti bulunuyor. Grafik tarafında Adreno 620 GPU ile güçlendirilen Velvet, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Bu alanı yeterli bulmayan kullanıcılar ise telefonunun hafızasını microSD kart ile 1TB’a kadar yükseltebilecekler.

LG Velvet'in arkasında 48 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üç kamera bulunuyor

Son dönemde pek çok akıllı telefonda gördüğümüz gibi, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olan LG Velvet, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak. 10W kablosuz şarj destekli 4300mAh büyüklüğündeki bir bataryadan beslenen akıllı telefon, USB Type-C, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth 5.1 ve 5G gibi bağlantı özellikleri ile geliyor.

LG Velvet fiyatı

LG, Aurora White, Aurora Beyaz, Aurora Gri ve Aurora Yeşil renk seçeneklerine sahip olan Velvet’in 15 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'de 899.800 won (yaklaşık 734 dolar) fiyat etiketi ile satılacağını ve 8 ila 14 Mayıs tarihleri ​​arasında da ön siparişe açılacağını duyurdu.

LG Velvet özellikleri

Ekran: 6,8 inç OLED (2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 20,5: 9 en boy oranı)

Batarya: 4300mAh (Hızlı şarj ve 10W kablosuz şarj desteği)

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475)

Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C