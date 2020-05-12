LG, 'T' Harfi Şeklinde Bir Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor

LG'nin üzerinde çalıştığı Wing isimli yeni bir telefon ortaya çıktı. Bu telefon, ilginç ismi ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Eğer LG'nin üzerinde çalıştığı bu yeni telefon gerçek bir model haline gelirse; nostaljik bir tasarıma sahip çift ekranlı yeni bir telefon ile karşılaşmış olacağız.

Güney Koreli teknoloji devi LG, kısa bir süre önce yeni akıllı telefonu "Velvet"i duyurdu. Orta segment bir cihaz olmasına rağmen ciddi anlamda pahalıya satışa sunulan Velvet, tüketiciler tarafından henüz kabul görmüş değil. Tüm bunlar gerçekleşirken LG'nin fantastik fikirlerinin bitmediğini gösteren yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin üzerinde çalıştığı ilginç tasarımlı telefon Wing, ortaya çıktı.

LG'nin yeni akıllı telefonları, alışageldiğimiz isimlendirmenin biraz daha ötesinde. Görünüşe göre şirket, telefonlarını bundan sonra klasik harf isimler yerine etkileyici isimlerle piyasaya sürmek istiyor ve yeni Wing de bunlardan bir tanesi. Peki LG, yeni bir akıllı telefonuna neden Wing yani kanat ismini koysun? Aslına bakacak olursak LG'nin üzerinde çalıştığı yeni telefonunun tasarımı, wing kelimesinin neden seçildiğini gözler önüne seriyor.

LG'nin üzerinde çalıştığı yeni telefon Wing

Yukarıda fotoğrafını görmekte olduğunuz tasarım, LG Wing'e ait. Wing, bir tanesi yarım olan 1,5 ekrana sahip. Üst tarafta bulunan ekran, istenildiğinde çevriliyor ve böylece 1.5 ekran kullanılabiliyor. Normalde ise telefonun sadece üst katmanındaki ekran kullanılıyor.

Wing kelimesinin kanat anlamına geldiğinden bahsetmiştik. Telefonun yatay ekranı açıldığında genel görünüşün tek kanatlı bir uçağı andırdığını görüyoruz. İşte bu görüntü, LG'nin bu telefonu Wing olarak isimlendirmesine neden oldu.

LG Wing'in 1.5 ekranın tümü kullanılabilecek

LG'nin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli, 1.5 ekranın tümünün kullanılmasına izin veriyor. Yani yukarıda gördüğünüz gibi telefonun yatay olarak döndürülerek kullanılabilen tam ekranı, yarım ekranla entegre bir şekilde kullanılıp, görüntüyü bu ekrana da iletebiliyor. Ancak bu durumun ne kadar kullanışlı ve işlevsel olacağını bilmek, şu an için mümkün değil.

LG'nin yeni akıllı telefonu, katlanabilir ekranlı telefonların bir alternatifi olacak gibi görünüyor. Ancak bu telefonda da kafa karıştıran ciddi sorunların olduğunu söylemek mümkün. Örneğin ekran nasıl dönecek ve bu dönme mekanizması ne kadar sağlam olacak? İşte bu noktada LG'nin yapacağı çalışmalar ortaya önemli sonuçlar koyacak. Eğer şirket, bu tasarımın sorunlarından kurtulmayı başarabilirse Wing'i gerçek bir model haline getirebilir.