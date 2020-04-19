LG, Yeni Telefonu Velvet İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

Son yıllarda akıllı telefon departmanında bir düşüş yaşayan ve yeniden yükselişe geçmek isteyen Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni cihazı Velvet’in tanıtım videosunu YouTube kanalından paylaştı.

Akıllı telefon dünyasında bir dönem Android kanadının en güçlü markalarından bir tanesi olan LG, yeni Velvet serisiyle ilgili bazı tanıtım materyallerini paylaşmıştı. Şirket, paylaştığı yeni videoyla cihazın tasarımını tamamen gözler önüne serdi.

Son yıllarda akıllı telefon tarafında düşüşe geçen ve Velvet serisiyle yeniden yükselmek isteyen LG, YouTube’daki Güney Kore sayfasından bir video paylaştı. Güney Koreli teknoloji şirketi, paylaştığı videoda cihazın hem ön hem de arka tasarımını hem de bazı donanım özelliklerini gösterdi.

LG Velvet

Cihazın ilk olarak arka tasarımını ve su damlasıyla oluşan hafif çıkıntılı ana kamerasını görüyoruz. Ana kameranın etrafında bir çember bulunuyor. Diğer iki kamera da ana kameranın hemen altına yerleştirilmiş şekilde duruyor. Bu iki kameranın da altında ise LED flaş ışığı yer alıyor. Cihazın ön tarafında da çentiğin içerisine konumlandırılmış selfie kamerası görülüyor.

Cihazın kenarlarında kıvrımlı bir tasarımın benimsendiği görülüyor. Telefonun arka tarafında en alta konumlandırılmış olan bir LG logosu bulunuyor. Telefonun güç butonu sağ tarafta, ses açma kapama ve sesli asistanı aktifleştirmeye yaradığı düşünülen buton ise sol tarafta bulunuyor. Telefonun üst ve alt tarafında sinyal antenleri yer alıyor. Cihazın üst tarafında mikrofon ve SIM kart yuvası bulunuyor, alt tarafında ise Type-C girişi, 3,5 mm kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası yer alıyor.

Telefonun ön tarafında selfie kamerasının konumlandırıldığı bir damla çentik yer aldığı görülüyor. Ekranının AMOLED olduğu düşünülen telefonun arka tarafında parmak izi okuyucu sensör yer almıyor. Telefonun donanımına dair bildiğimiz tek şey ise Qualcomm Snapdragon 765G 5G işlemciye sahip olacak olması. Cihazda sunulacak olan renk seçenekleri ise şöyle; Aurora White, Velvet Sunset, Aurora Green, Aurora Grey.

Şu an için cihaza dair bilinen başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkacağı düşünülüyor. Ayrıca telefonun 15 Mayıs’ta çıkacağına dair söylentiler bulunuyor.