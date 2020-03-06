LG'nin Yuvarlanabilir Ekranlı Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin yuvarlanabilir ekranlı bir akıllı telefon için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Akıllı telefon, sunduğu özelliklere bakılırsa daha çok tasarımcıları hedef alıyor gibi görünüyor.

Katlanabilir ekranlar artık akıllı telefonlarda olağan bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak teknoloji kendisini henüz kanıtlayamadan, yuvarlanabilir ekranlar gündeme gelmeye başladı. Son olarak, LG'nin yuvarlanabilir ekranlı bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi, yuvarlanabilir ekranlı bir akıllı telefon için ABD Patent Ofisi'nde başvurdu. Patente göre akıllı telefonun ekranı, sağ tarafından açılarak tablet benzeri boyutlara ulaşabiliyor. Ayrıca LG'nin ekranın içe ve dışarı doğru açılabilmesi için motorlar kullanıldığı görülüyor.

Yuvarlanabilir ekranlı telefon, mesajlara yanıt vermek gibi hızlı bir işlem gerçekleştirebilmek için ekranın sadece bir bölümünü açmaya olanak tanıyor. Tamamen kapatıldığında, saate ve uygulama bildirimlerine hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için ekranın bir kısmı dışarıda kalarak cihaz, bir bildirim ekranına dönüşüyor.

Telefonun üst kısmında ahize ile birlikte tek bir kamera sensörü bulunuyor. Ayrıca LG, yuvarlanabilir ekranlı telefonuna bir kalem de ekledi. Telefonun alt kısmında yer alacak olan kalem, not almak, çizim yapmak vb. dokunmatik işlevler dışında özel bir şey sunmuyor.

LG'nin akıllı telefonu, büyük ekran boyutu ve ekranın bir bölümünde kalem ile çalışabileceğiniz veya not alabileceğiniz çoklu görev esnekliği sunacak. Kalemin kullanım durumlarına ve ekranın sunduğu özelliklere bakıldığında, cihazın tasarımcılara yönelik olduğu görülüyor. Telefon, kullanıcıların tercihine göre yatay veya dikey olarak kullanılabiliyor ve ekran yönü otomatik olarak ayarlanıyor.

Patentin 5 Mart'ta yayınlandığı göz önüne alındığında, LG'nin yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefon konusunda ne kadar ciddi olduğunu kestirmek zor.