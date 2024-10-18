Genelde çıkış tarihlerinin ertelenmesine alışkın olduğumuz oyun sektöründe Sega, Pirate Yakuza in Hawaii'nin neden öne çekildiğini açıkladı.

Like a Dragon serisinin hayranları, bir sonraki oyun olan Pirate Yakuza in Hawaii için uzun bir bekleyiş içerisindeydi. Ekim 2024 Xbox Partner Preview etkinliğinde ise Sega, oyunun planlanan tarihten bir hafta önce, 21 Şubat 2025'te çıkacağını açıklamıştı.

Etkinliğin ardından Ryu ga Gotoku Studio'nun başındaki isim olan Masayoshi Yokoyama, Sega ile görüştüklerini ve oyunu bir hafta erkene çekmelerini sağladıklarını belirtti. Bu taleplerinin nedeni olarak "oyuncuların, peşinden gelecek oyunu da huzur içinde oynayabilmesi" olarak açıkladılar. Muhtemelen Yokoyama bu kararı alırken Monster Hunter Wild gibi yapımları göz önünde bulundurdu.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Monster Hunter: World öncesinde çıkacak

Yokoyama, oyunu korsanlara ilgisi olan ancak seriye çok da hakim olmayan oyunseverlerin de oynayabileceğini ifade ederken, "kendi hızınızda avlanmaktan da keyif alabilirsiniz" şeklinde konuştu. Yokoyama ayrıca oyunu dünyanın dört bir yanındaki oyunculara bir an önce ulaştırmak istediklerinin altını çizdi.

Elbette ki RGG Studio oyunu tamamlanmadan önce piyasaya sürmeyi istemiyor. Yokoyama da açıklamasında ekibin ekiplerin oyunun çıkış tarihine göre hareket ettiklerini ve yapım sürecinin de beklediklerinden çok daha sorunsuz geçtiğini ifade etti.

Daha önce oyunun çıkış tarihinin 28 Şubat 2025 olduğu açıklanmıştı. Eylül ayındaki State of Play etkinliğinde ise Monster Hunter: World'ün 2018'te geleceği açıklanmıştı. Böylece RGG Studio oyunlarını doğrudan rekabetin de dışında tutmayı başarmayı amaçlıyor.