Yakuza serisinin bir süredir merakla beklenen yeni oyunu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii etkileyici bir fragman ile duyuruldu.

Bir süredir merakla beklenen yeni Yakuza oyununun bu ay sonunda gerçekleşecek Tokyo Game Show'da tanıtılması bekleniyordu. Ryu Ga Gotoku Studio ve Sega beklenmedik bir sürpriz yaparak Yakuza serisinin yeni oyunu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii'yi daha erkenden duyurdu.

Serinin yeni oyunu, serinin hayranlarca sevilen karakteri Goro Majima'nın korsanlarla mücadele etmesini konu alıyor. 28 Şubat 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan oyun, Majima'nın kayıp bir hazineyi ararken karşılaştığı maceraları ve gemi savaşlarını içerecek.

Oyun, hikâye açısından Yakuza evreninde önemli bir yer tutacak. Yayınlanan duyuru fragmanında Majima'nın Hawaii yakınlarındaki Rich Adası sahilinde, perişan bir hâlde karaya vurduğu gösteriliyor. Majima daha sonra yanında evcil bir kaplanı olan bir çocuğun yardımıyla sahile çıkıyor. Fragman ayrıca Majima'nın korsan kaptanı olarak rol alacağına dair sahneler içeriyor.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Duyuru Fragmanı

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Like a Dragon: Infinite Wealth oyunundaki olayların devamı niteliğinde. Majima, Ichiban Kasuga'nın Palekana tarikatıyla olan ilişkisi sonucunda ortaya çıkan durumlarla yüzleşecek. Oyuncular, oyunda Majima'nın "Mad Dog Stili" ya da "Sea Dog Stili" ile dövüşebilecek ve Yakuza serisinde bir ilk olarak karakter zıplama yeteneğine sahip olacak.

Ryu Ga Gotoku Studio'nun son yıllarda oyun geliştirme konusundaki hızlı oluşu yeni oyuna dair bekleyişi daha da artırmıştı. Son yıllarda stüdyo, Yakuza 4 ve 5 Remastered, Judgment serisi ve Like a Dragon Gaiden gibi birçok oyunu piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket, önceki oyunlarda elde ettiği başarıyı Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii'de de sürdürmeyi amaçlıyor.

Peki sizin yeni Yakuza oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.