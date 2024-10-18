Sony'nin PlayStation'ın 30. yıl dönümüne özel hazırladığı koleksiyon paketinin yakında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Sony'nin geçtiğimiz ay ilk kez tanıttığı PlayStation 30. Yıl Dönümü Özel Koleksiyonu, yalnızca PlayStation Direct'ten olmak üzere ön siparişe açılmış ve ışık hızında tükenmişti. Şimdi ise merakla beklenen koleksiyon paketi Türkiye'ye geliyor.

Nostalji odaklı olan PlayStation 30. Yıl Dönümü Özel Koleksiyonu, PS1 temalı PS5 Pro, PS5 Slim Dijital, 30. yıl dönümü özel DualSense Edge kontrol cihazı, standart DualSense kontrol cihazı ve PS1 temalı PlayStation Portal'ı içeriyor.

PlayStation 30. Yıl Dönümü Özel Koleksiyonu yakında Türkiye'de

Daha önce globalde ön siparişe açıldığı gibi hızlıca tükenen ve anında eBay'de fahiş fiyatlara ilanları açılan paketin Türkiye fiyatının ne kadar olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor ancak resmî duyurunun resmî PlayStation Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılmasıyla birlikte bu sınırlı sayıdaki paketi ülkemizden satın alabileceğiz.

Ülkemizde bir süredir PlayStation distribütörlüğünü üstlenen Bilkom, PlayStation 30. Yıl Dönümü Özel Koleksiyonu'nun da resmî dağıtımını üstlenecek. Koleksiyonun fiyatlandırmasının da yakında açıklanması bekleniyor.

Peki siz PlayStation 30. Yıl Dönümü Özel Koleksiyonu'nu satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.