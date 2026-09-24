LinkedIn Premium Nasıl İptal Edilir?

LinkedIn Premium aboneliğinizi yenileme tarihi gelmeden iptal ederek bir sonraki dönem için ücret alınmasını durdurabilirsiniz. Bu içeriğimizde LinkedIn Premium iptal etme işlemini web, iPhone ve Android üzerinden nasıl yapabileceğinizi ve iptal sonrasında hesabınıza ne olacağını anlatıyoruz.

LinkedIn Premium, ücretsiz hesapta yer almayan çeşitli iş arama, profil ve ağ özelliklerine erişim sağlıyor. Aboneliği artık kullanmak istemiyorsanız hesabınızı silmeden Premium üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz. Burada izlemeniz gereken yol, aboneliği ilk olarak hangi platform üzerinden satın aldığınıza göre değişiyor.

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LinkedIn Premium iptal etme işlemi çoğu durumda birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Ancak yalnızca uygulamayı telefondan kaldırmanız veya LinkedIn hesabınızdan çıkış yapmanız aboneliği durdurmuyor. Bir sonraki ödeme alınmadan önce üyeliğin bağlı olduğu abonelik sistemi üzerinden iptal işlemini tamamlamanız gerekiyor.

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LinkedIn Premium nasıl iptal edilir?

Premium üyeliğinizi doğrudan LinkedIn üzerinden satın aldıysanız abonelik ayarlarını LinkedIn hesabınızdan yönetebilirsiniz. Bunun için bilgisayarınızdan LinkedIn'i açıp hesabınıza giriş yaptıktan sonra üst bölümdeki profil simgenize tıklayın. Buradan Premium özelliklerinizi veya aboneliğinizi yönetebileceğiniz bölüme geçin.

Açılan sayfada abonelik ve ödeme bilgilerinizi görüntüleyebileceğiniz yönetim alanını bulun. Mevcut Premium planınızı seçtikten sonra aboneliği iptal etme seçeneği üzerinden işlemi başlatabilirsiniz. LinkedIn, iptal öncesinde üyeliğinizle birlikte kaybedeceğiniz Premium özelliklerini gösterebilir ve kararınızı doğrulamanızı isteyebilir.

Ekrandaki işlemleri tamamladığınızda otomatik yenileme durdurulur. İptalin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için abonelik bölümünde gösterilen yenileme veya bitiş tarihine bakabilirsiniz.

Menülerin isimleri LinkedIn'in arayüz güncellemeleriyle değişebildiği için birebir aynı ifadeleri görmeyebilirsiniz. Aradığınız bölüm temel olarak Premium aboneliğinizin ve ödeme bilgilerinizin yönetildiği alandır.

Aboneliği LinkedIn yerine Apple veya Google üzerinden satın aldıysanız ise iptal işlemini LinkedIn'in ödeme ekranından tamamlayamayabilirsiniz. Böyle bir durumda üyeliği satın aldığınız mağazaya geçmeniz gerekir.

iPhone'da LinkedIn Premium nasıl iptal edilir?

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LinkedIn Premium üyeliğinizi iPhone üzerinden satın aldıysanız öncelikle aboneliğin Apple hesabınız üzerinden faturalandırılıp faturalandırılmadığını kontrol edin. App Store üzerinden başlatılan abonelikler Apple'ın abonelik sistemi içerisinde yönetiliyor.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve ekranın üst kısmındaki adınıza dokunun. Ardından Abonelikler bölümüne girerek aktif abonelikler arasında LinkedIn'i bulun. LinkedIn aboneliğini açtığınızda iptal seçeneğini görebilirsiniz. İşlemi onayladıktan sonra ekranda gösterilen abonelik durumunu ve bitiş tarihini kontrol edin.

LinkedIn uygulamasını iPhone'dan kaldırmanız Premium üyeliği sonlandırmaz. Uygulamayı artık kullanmıyor olsanız bile App Store üzerinden aktif kalan bir abonelik, siz iptal edene kadar şartlarına göre yenilenebilir.

Abonelikler bölümünde LinkedIn'i göremiyorsanız farklı bir Apple hesabıyla satın alma yapmış olabilirsiniz veya Premium üyeliğiniz doğrudan LinkedIn üzerinden başlatılmış olabilir. Bu durumda LinkedIn hesabınızdaki abonelik bilgilerini inceleyerek ödemenin hangi platform tarafından yönetildiğini kontrol edebilirsiniz.

İptal işleminden sonra uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz. Premium'un sona ermesi LinkedIn hesabınızın silinmesi anlamına gelmez.

Android'de LinkedIn Premium nasıl kapatılır?

Android'de de satın alma yöntemi hangi ekranı kullanacağınızı belirliyor. Premium aboneliğiniz Google Play üzerinden başlatıldıysa üyeliği Google hesabınızın abonelik ayarlarından yönetmeniz gerekir.

Google Play Store'u açtıktan sonra sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza dokunun. Buradan Ödemeler ve abonelikler bölümüne, ardından Abonelikler ekranına geçin. LinkedIn listede yer alıyorsa aboneliği açarak iptal seçeneğine ulaşabilirsiniz. Ekrandaki onay işlemlerini tamamladığınızda gelecek dönem için otomatik yenileme durdurulur.

LinkedIn'i abonelikler arasında bulamıyorsanız telefonda birden fazla Google hesabının açık olup olmadığını kontrol edin. Premium satın alırken kullandığınız hesap ile Play Store'da seçili olan hesap farklıysa abonelik listede görünmeyebilir.

Üyeliği doğrudan LinkedIn üzerinden satın aldıysanız Google Play'de aramanıza gerek yok. Böyle bir aboneliği LinkedIn'in kendi hesap ve Premium yönetim ekranından kontrol edebilirsiniz.

Android telefonunuzdan LinkedIn uygulamasını silmek de üyeliği kapatmaz. Uygulamayı kaldırmak yalnızca telefondaki yazılımı siler. Google Play veya LinkedIn hesabındaki aktif abonelik bundan bağımsız olarak devam edebilir.

LinkedIn Premium iptal edilince ne olur?

Premium aboneliği iptal etmek ile LinkedIn hesabını kapatmak birbirinden tamamen farklı işlemler. Premium'u sonlandırdığınızda profiliniz, bağlantılarınız, gönderileriniz ve hesabınızdaki temel bilgiler silinmez. Üyelik sona erdikten sonra LinkedIn'i ücretsiz hesap özellikleriyle kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ücretli aboneliklerde iptal işlemi genellikle mevcut fatura döneminin kalan kısmını ortadan kaldırmaz. Üyeliğiniz için ödeme yapılmış dönemin sonuna kadar Premium özelliklerine erişmeye devam edebilir, dönem sona erdiğinde ücretsiz hesaba geçebilirsiniz. Hesabınızın tam olarak hangi tarihte değişeceğini abonelik yönetimi ekranındaki bitiş bilgisinden kontrol etmeniz daha doğru olur.

Premium kapsamında kullandığınız bazı özelliklere dönem sonunda erişiminiz sona erebilir. Bu yüzden üyelik boyunca yararlandığınız Premium araçlarından hangilerinin ücretsiz hesapta devam ettiğini kontrol edebilirsiniz.

İptal işleminden sonra ödeme yöntemini kaldırmak veya LinkedIn hesabını tamamen silmek zorunda değilsiniz. Amacınız yalnızca yeni bir Premium ücreti ödememekse aboneliğin otomatik yenilenmesini durdurmanız yeterlidir.

Daha sonra Premium'u tekrar kullanmaya karar verirseniz LinkedIn'in o tarihte sunduğu planlardan biriyle yeniden abonelik başlatabilirsiniz. Yeni aboneliğin fiyatı ve koşulları önceki üyeliğinizle aynı olmak zorunda değildir.

LinkedIn Premium ücretsiz deneme nasıl iptal edilir?

LinkedIn Premium'u ücretsiz deneme kapsamında kullanıyorsanız deneme süresinin sonunda ücretli aboneliğe dönüşüp dönüşmeyeceğini kontrol etmeniz gerekir. Denemeye başlarken ekranda gösterilen yenileme tarihi, ücret alınabilecek tarihi anlamanız açısından belirleyicidir.

Ücretsiz denemeyi iptal etme yolu da aboneliği nereden başlattığınıza bağlıdır. Denemeyi LinkedIn üzerinden açtıysanız Premium abonelik yönetimi bölümüne giderek iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. App Store veya Google Play üzerinden başlayan bir abonelik söz konusuysa ilgili mağazanın abonelik ekranını kullanmanız gerekir.

Son güne kadar beklemek yerine hesabınızda gösterilen yenileme tarihini kontrol ederek işlemi önceden tamamlamak, istenmeyen bir yenilemeyi önlemenin daha rahat yoludur. İptal sonrasında ekrandaki abonelik durumuna bakarak işlemin kaydedildiğinden de emin olabilirsiniz.

Ücretsiz denemeyi iptal etmek LinkedIn profilinizi etkilemez. Deneme veya Premium erişiminiz sona erdiğinde hesabınız ücretsiz kullanım biçimine döner. İş deneyimleriniz, bağlantılarınız ve profilinizdeki diğer bilgiler hesabınızda kalır.

LinkedIn'i kullanmaya devam edip yalnızca Premium ücretini durdurmak istiyorsanız hesabı kapatmak yerine aboneliği sonlandırmanız yeterli. Böylece profesyonel profilinizi korurken ücretli özelliklerin yenilenmesini durdurabilirsiniz.