Yapay zekâ desteğiyle gelen başvuruları inceleyecek olan LinkedIn'in yeni 'İşe Alım Asistanı' iK'ların işini de kolaylaştıracak.

LinkedIn, işe alım süreçlerini daha hızlı ve verimli hâle getirmek amacıyla yeni yapay zekâ destekli 'İşe Alım Asistanı'nı kullanıma sundu.

Bu yeni asistan; özellikle aday bulma, başvuru değerlendirme ve uygun yetenekleri belirleme gibi zaman alan görevleri üstlenerek işe alım uzmanlarının üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu sayede şirketlerin doğru yeteneklere ulaşma süreci hızlanırken, işe alım süreçleri daha verimli ve tutarlı bir hâle geliyor.

İK'ların üzerindeki iş yükü hafifleyecek

LinkedIn’in yaptığı araştırmalara göre günümüzde doldurulan iş pozisyonlarının %10'u, 20 yıl önce mevcut olmayan yeni rollerden oluşuyor. Bu veriler, dünya genelindeki iş gücü piyasasının büyük bir değişim geçirdiğine işaret ederken, İşe Alım Asistanı'nın bu dönüşüm sürecine adapte olmak için önemli bir araç olduğunun altı çiziliyor.

Microsoft’un sahip olduğu LinkedIn platformu, bu yapay zekâ entegrasyonunun İK çalışanlarının verimliliğini artırmasının yanı sıra, çalışanların günümüzde karşılaştığı artan beklentilerle başa çıkmalarına da yardımcı olmasını umuyor.

Microsoft'un, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’a yaptığı dev yatırım, yapay zekânın iş süreçlerinde daha yaygın kullanılmasının önünü açtı. LinkedIn Ürün Başkan Yardımcısı Hari Srinivasan, yapay zekâ destekli teknolojilerin iş dünyasında giderek daha fazla benimsendiğini ve bu teknolojilerin çalışanların görevlerinde daha tatmin olmuş hissetmelerini sağlayacağını ifade ediyor.

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