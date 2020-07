Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın retweet ettiği bir Başkan Trump seçim kampanya videosunun telif hakları nedeniyle kaldırıldığını açıkladı. Videonun kaldırılma nedeni ise Linkin Park grubunun telif hakkı vermemesi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında bir kez daha sandık başına gidecek ve ülkenin yeni başkanı seçilecek. Joe Biden ve Donald Trump arasında geçecek olan yarış için kampanyalar da şimdiden başladı.

Twitter’da yer alan ve şu andaki ABD Başkanı olan Donald Trump tarafından da retweet edilen, Başkan Trump adlı seçim kampanyasının bir parçası olarak kullanılacak bir video telif hakları nedeniyle kaldırıldı.

Linkin Park: Biz izin vermedik

Twitter sözcülerinden birinin The Verge’e yaptığı açıklamada, firmanın telif politikası gereği yasal telif sahiplerinden ya da temsilcilerinden gelen geçerli itirazları dikkate aldığını belirtti. Bahsi geçen videoda Linkin Park grubuna ait In The End adlı parça kullanılmıştı.

Linkin Park grubu Cumartesi günü konuyla ilgili bir tweet atmıştı. Grubun paylaşımında “Linkin Park Trump’ı desteklemedi ve desteklemiyor, organizasyonuna da bizim müziklerimizin hiçbirini kullanma yetkisi vermedik. Durdurma ve engelleme başvurusu yapıldı.” ifadesi yer aldı.

Telif hakkıyla ilgili bilgilendirme ayrıca kâr amacı gütmeyen şeffaflık insiyatifi Lumen Database’de de yer aldı. Donald Trump’ın gönderisine ise şu anda ulaşılamıyor. Orijinal gönderi dursa da video yer almıyor.

Trump’ın Twitter’da yaşadığı ilk sorun değil

ABD Başkanı daha önce de telif hakları nedeniyle sosyal medyada sorunlar yaşamıştı. Geçtiğimiz ay, dört dakikalık bir Trump kampanyası videosu Twitter, Facebook ve Instagram’dan kaldırılmıştı. Bu video George Floyd’un görüntülerini de içeriyordu.

Trump bu videonun kaldırılmasını “yasadışı” olarak nitelendirmişti. Twitter CEO’su Jack Dorsey ise Trump’ın iddiasını “Doğru değil ve yasadışı da değil. Bu (video) kaldırıldı çünkü telif sahiplerinden DMCA şikayeti geldi.” sözleriyle reddetmişti.

Donald Trump’ın başka gönderileri de Twitter’ın çeşitli topluluk kuralları ile çelişkiye düştüğü için işaretlenmişti. Twitter ayrıca Trump’ın gönderilerini “şiddeti özendirmek” ve “manipülasyonlu medya” gerekçeleriyle kaldırmıştı.