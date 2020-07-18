Geçtiğimiz günlerde oldukça ciddi bir güvenlik açığı yaşayan ve doğrudan yönetim paneline sızılan Twitter, saldırganların hangi bilgilere erişebildiğini açıkladı. Sekiz hesabın verilerinin indirildiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da pek çok ünlü ismin resmi onaylı hesaplarından Bitcoin paylaşımları yapılmıştı. Hackerlar tarafından gerçekleştirilen başarılı bir sosyal mühendislik kampanyasının sonucunda çeşitli hesapların bilgilerine ulaşılmıştı.

Twitter’dan yapılan bir açıklama ile birlikte hesapların hangi bilgilerinin ortaya çıktığına dair bilgi verdi. Sızılan hesaplardan sekizine ait bilgiler indirilmiş. Twitter Data aracı kullanarak hesap bilgileri indirilebiliyor.

8 hesabın bilgileri alındı

Twitter’ın Twitter Veri aracını kullanan hackerların 8 hesaba ait hesap bilgilerini, hesap detaylarını ve aktivitelerini indirdiği açıklandı. Firma bu saldırıdan etkilenmiş olan kişilere eriştiklerini ve saldırıda ne olduğunu açıkladıklarını bildirdi.

Daha geniş anlamda bakıldığında ise güvenlik açığı 130 farklı hesabı etkiledi. Twitter’dan gelen açıklamaya göre saldırganlar hesapların eski şifrelerini göremediler ancak telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişisel bilgilere erişmeyi başardılar. Saldırganların bu hesapları ele geçirmiş olmaları durumunda ise farklı bilgilerin de açığa çıkmış olabileceği ifade edildi.

Twitter bu noktada adli işlemleri gerekçe göstererek daha fazla açıklama yapmaktan kaçındığını ifade etti. Ayrıca hesabı kilitlenmiş olan kişilerin yeniden hesaplarına kavuşmaları için de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili oldukça uzun bir flood yayınlayan Twitter, adım adım sürecin nasıl ilerlediğini duyurdu.

Twitter eğitimlerini sıkılaştırıyor

Meşhur sosyal medya platformundan yapılan açıklamalarda, çalışanların gelecekte bu tür sosyal mühendislik ya da phishing saldırılarına karşı daha güvende olması için eğitimlerin sıkılaştırılacağı ifade edildi. Ayrıca farklı önlemlerin de alınacağı belirtildi.

Yaşanan güvenlik sorunu, pek çok önemli hesaptan dolandırıcılık amaçlı olarak mesajlar yayınlanmasına neden olmuştu. Bu isimler arasında Bill Gates gibi isimler de yer alıyordu. Twitter’ın açıklamasına göre 45 hesapta da şifreler değiştirilmişti. Konunun ilerleyişi ile ilgili olarak Twitter’ın oldukça açık bir süreç izlediği göze çarpıyor.