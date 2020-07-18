Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Facebook ve Instagram’da TikTok karşıtı bir reklam yayınlayarak kullanıcılardan bir dilekçeye imza atmalarını istedi. Ancak reklamda bulunan bağlantı kullanıcıları dilekçeye değil, kişisel bilgilerin de verildiği bir ankete yönlendiriyordu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugüne kadar yaptığı birçok şeyle ve aldığı birçok kararla gündeme oturmayı başarmıştı. ABD Başkanı, bu kez Çinli sosyal medya uygulaması TikTok karşıtı bir reklamla gündeme geldi. Donald Trump’ın resmi hesabından yapılan reklam kampanyasında Trump, TikTok karşıtı ifadelere yer verdi.

Donald Trump’ın ‘TRUMP MAKE AMERICA GREAT AGAIN COMMITTEE’ tarafından verilen reklam, ABD’de hem Facebook kullanıcılarının hem de Instagram kullanıcılarının karşısına çıkmaya başladı. Reklamda kullanıcılara ‘TikTok sizi gözetliyor’ başlıklı bir görsel gösterildi.

Trump'ın TikTok karşıtı reklamı:

Reklamın açıklama kısmındaysa TikTok’u yasaklamak için kullanıcılardan bir dilekçeyi imzalamaları istendi. Reklamın açıklama metninde “TikTok, telefonunuzun panosunda ne olduğunu izlerken suç üstü yakalandı. TikTok’u yasaklamak için şimdi bu dilekçeyi imzala.” ifadesine yer verildi.

Ancak reklam metninde bulunan bağlantıya tıklayan kullanıcılar, pek de dilekçeye benzeyen bir yere yönlendirilmediler. Kullanıcılar, bağlantıya tıkladıkları takdirde yalnızca TikTok’un yasaklanmasını isteyip istemediklerini soran bir anketle karşılaştılar.

Yönlendirme yapılan sayfa yalnızca bununla da sınırlı değildi. Donald Trump’ın reklamından dilekçe imzalamak için gelen ancak bir anketle karşılaşan kullanıcılar, anketi de zorunlu yerler doldurulduktan sonra tamamlayabiliyorlardı. Bu zorunlu yerler kısmındaysa kullanıcıların telefon numaraları ve isimleri gibi kişisel bilgileri yer alıyordu.

TikTok karşıtı reklamın detaylarını ortaya çıkan bazı Twitter kullanıcıları, bu reklamın toplamda 1 milyondan fazla insana gösterildiği bilgisiyle karşılaştı. Bununla birlikte reklamın büyük oranda 18-24 yaş arasındaki kullanıcılara gösterildiği de bilgiler arasında yer aldı.