Linux Telefonlar, Masaüstü Uygulamalar Çalıştırabiliyor

Linux tabanlı akıllı telefonlar şimdi de masaüstü uygulamaları çalıştırmaya hazırlanıyor. Linux tabanlı bir akıllı telefon olan PinePhone’un son videosunda, cihazın Linux’un masaüstü uygulamalarını çalıştırdığı görünüyor.

Akıllı telefonların ilk ortaya çıktığı dönemlerde bu telefonların masaüstü programlarını çalıştırması pek mümkün değildi. Daha doğrusu kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyordu. Ancak zaman geçtikçe akıllı telefonlardan beklentilerimiz artmaya başladı.

Şimdi birçok insan bilgisayarlarında kullandıkları programları akıllı telefonlarında da kullanmayı istiyor. Ama ne iOS ne de Android hala bu noktaya gelmekten çok uzak. Linux tabanlı telefonlar ise bu noktaya varmakta daha cesur davranıyorlar.

Ubuntu’yu geliştiren Canonical’in mobil işletim sistemi olan Ubuntu Touch platformunda daha önce başka bir ekranda Linux’un masaüstü programlarını çalıştırma desteği sunuldu. Ancak bazı teknik detaylar ve yetersiz kararlar sebebiyle uygulamada bu destek pek kullanışlı olmadı.

Yine de Linux tabanlı akıllı telefonlar, bu yolda ilerlemeye devam ediyor. PinePhone isimli akıllı telefonun, GIMP gibi Linux masaüstü programlarını çalıştırdığını gösteren bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda PinePhone, Firefox’un ARM versiyonunu da çalıştırıyordu.

PinePhone, masaüstü uygulamaları çalıştırabilecek şekilde geliştiriliyor. Videoda görülen akıllı telefon, daha geliştirme aşamasında. PinePhone üzerindeki çalışmalar ilerledikçe performans da zaman içinde daha artacaktır.

PinePhone, Linux tabanlı başka bir akıllı telefon olan Purism Librem 5 kadar güçlü değil. Ama buna rağmen Firefox, LibreOffice gibi programları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. PinePhone’un programlardaki sorunsuz performansı göz dolduruyor.

Videoda görünen masaüstü uygulamalarının tabii ki hiçbiri akıllı telefonlarda kullanılmak için yapılmadı. Bu yüzden kullanımları zor görünüyor. Yine de bu, gelişmenin çok önemli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Açık kaynak toplulukları ve Linux geliştiricileri, doğru aksesuar veya bağlantılar ile akıllı telefonların masaüstü bilgisayarlara çevrilmesini sağlayabilirler.