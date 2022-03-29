Futbol kulüpleri için çıkardığı resmi fan tokenlerle bilinen Socios, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile iş birliği yaptı. Messi, bu iş birliği kapsamında 3 yıl boyunca Socios tanıtımları yapacak.

Başakşehir FK, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türk futbol kulüplerinin yanı sıra Barcelona, Valencia, Juventus ve Atletico Madrid gibi dünyanın en çok takip edilen kulüplerin fan token projelerini hayata geçiren Socios, yeni bir iş birliğine daha imza attı. Şirket, bu iş birliği kapsamında dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'yi küresel marka elçisi haline getirdi. Lionel Messi, 3 yıl boyunca Socios'un tanıtımını yapacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "İlk profesyonel maçıma çıktığımdan beri taraftarların tutkusu, elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham veren itici bir güç oldu.Taraftarlar takımlarına desteklerinin anlaşılmasını ve sevdikleri takımları etki etmek için fırsatları hak ediyorlar. Socios.com'un dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için daha bağlantılı ve ödüllendirici bir gelecek yaratma misyonuna katılmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı. Anlaşma, Socios'u da memnun etmişti.

"Lionel Messi yanınızdayken her şey mümkün"

"Lionel Messi'yi yeni Global Marka Elçimiz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için birlikte daha kapsayıcı, heyecan verici ve ödüllendirici bir gelecek inşa etmeyi dört gözle bekliyoruz. Son birkaç yılda ileriye doğru büyük adımlar attık, ancak futbol taraftarları bir şey biliyorsa, o da Lionel Messi yanınızdayken her şeyin mümkün olduğudur." diyen Socios CEO'su Alexandre Dreyfus, iş birliğinden duyduğu mutluluğu bu sözlerle dile getirmiş oldu.

Socios.com, taraftarlar için oldukça önemli imkanlar sunuyor. Örneğin bu platform sayesinde gönül verilen takımlara ait NFT'ler satın alınabiliyor. Üstelik futbol takımları, kripto para dünyası üzerinden kendilerini destekleyen taraftarlara kulüple ilgili söz hakkı tanıyor. Örneğin forma tasarımları, Socios kullanıcıları tarafından oylanarak karara bağlanıyor. Futbol dünyası için bu denli önemli olan platform, Lionel Messi iş birliği ile ismini küresel çapta duyuracak gibi görünüyor...