İngiltere'nin ve futbol tarihinin en köklü kulüplerinden olan Liverpool, NFT dünyasına ilk adımı attı. Kulübün ilk NFT koleksiyonu, 30 Mart tarihinde satışa çıkacak.

Kripto paraların ve NFT'lerin dünya genelinde aniden sahip oldukları popülarite, pek çok sektörün bu alanlara yönelmesine sebep oldu. Bu durumdan hem fayda sağlayan hem de aslında bu kadar geniş kitlelere yayılmasına ön ayak olan sektörlerden biri de şüphesiz spor kulüpleri oldu.

İlk olarak fan tokenlerle başlayan bu yolculuk, geçtiğimiz yıl içinde popülaritesi artan NFT'lerle birlikte karşımıza NFT koleksiyonları ile çıkmaya başladı. Ülkemizden de dünyadan da pek çok spor kulübünün NFT koleksiyonlarını ve kendi fan tokenlarını çıkarttıklarını gördük. Bu listenin en yeni üyesi ise köklü İngiliz futbol kulübü Liverpool oldu.

Liverpool, 'efsanelerden oluşan' bir NFT koleksiyonu ile geliyor

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Premier Lig'in bir NFT projesi üzerine çalıştığını sizlere aktarmıştık. Hakkında henüz fazla detay olmayan bu NFT projesi devam ederken, takımlar da bireysel olarak kendi projeleriyle karşımıza çıkıyor. Liverpool da listedeki takımlardan biri ve çok yakın zamanda kendi NFT koleksiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Gelen açıklamalara göre kulüp için özel olan 24 efsaneleşmiş ismin çizimlerinden oluşacak olan 'LFC Heroes Club' isimli koleksiyon, iki farklı kategoride gelecek; Legendary Edition ve Hero Edition. Koleksiyonun her iki kategorisi de 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında satışa çıkacak.

Koleksiyon çizimlerinde söz konusu isimler birer 'süper kahraman' gibi resmedilmiş durumda ve Legendary Edition'da yer alacak bu eşsiz 24 parçanın 100 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Hero Edition ise karakterlerin daha özel pozlarının ve özelliklerini yansıtan detayların yer aldığı sınırlı sayıda kartın olacağı bir koleksiyon olacak. Satışlar ise NFT koleksiyonlarında görmeye alışık olduğumuz şekilde online açık artırma yöntemi ile gerçekleşecek.

Pek çok NFT koleksiyonu ve fan token'da karşımıza çıktığı gibi, burada da koleksiyon sahipleri çeşitli indirimler elde edecek, online etkinliklere ve forumlara katılma şansı kazanacak. NFT'lerin satışından elde edilen gelirin bir kısmı ise takımın LFC Foundation isimli vakfına bağışlanacak.