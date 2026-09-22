Sony, K-Pop yıldızı Lisa ile iş birliğine giderek tasarlanan özel DualSense kontrolcüsünü duyurdu.

Sony’nin düzenli olarak iş birliklerine gidip özel PlayStation 5 aksesuarları piyasaya sürdüğünü görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Firma, K-Pop yıldızı Lisa ile iş birliğine giderek geliştirilen yeni özel PS5 DualSense kontrolcüsünü resmen duyurdu.

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Yapılan resmi açıklamaya göre iş birliği kapsamında özel temalı bir DualSense kablosuz kontrolcüsü ve özel giyim/aksesuar koleksiyonu oyuncularla buluşacak. Bu özel DualSense kontrolcüsü ve koleksiyon ürünleri sınırlı sayıda üretilecek.

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Karşınızda Lisa temalı DualSense

Sony tarafından yapılan açıklamalarda, Lisa iş birliğiyle üretilen yeni donanım koleksiyonunun 30 Ekim 2026 tarihinde pazara sunulacağı ifade edildi. Oyuncuların ve K-Pop hayranlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen kontrolcü için ön sipariş süreci ise 2 Ekim 2026 tarihinde başlayacak.

Kendi ifadesiyle koyu bir oyuncu olduğunu belirten Lisa, bu projenin tasarım süreçlerinde aktif rol aldı. Kontrolcünün dokunmatik yüzeyinde kâkülleri ve gözleri işlenmiş durumda yer alırken sağ çubuğun hemen yanında sanatçının imzası bulunuyor. Renk paleti olarak Lisa’nın favori rengi tercih edilmiş.

İş birliği çerçevesinde DualSense kontrolcünün yanı sıra giyim ürünleri, şapkalar, bez çantalar, anahtarlıklar, çıkartmalar ve özel DualSense taşıma çantası gibi aksesuarlar da iki farklı etapta piyasaya sürülecek. Ürünlerin bir kısmı 30 Ekim’de PlayStation web sitesinde satışa çıkarken, diğer ürünler Lisa’nın mini albümü Press Play’in çıkış tarihi olan 23 Ekim’de sanatçının resmî Amazon mağazasında yer alacak. ABD dışında yaşayan kullanıcılar için önemli bir kısıtlama mevcut: tekstil ve aksesuar koleksiyonu şu an için yalnızca ABD pazarında satışa sunulacak. Kontrolcü ise gelecek. DualSense’in ABD fiyatı 84,99 dolar, Avrupa fiyatı ise 84,99 euro olarak açıklandı.