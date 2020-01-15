Çevre birimleri üreticisi Logitech, ergonomik özellikler sunan yeni klavyesi Ergo K860'ı tanıttı. Yeni klavye, bileklerdeki kasılmaları engelleyerek konforlu bir deneyim vadediyor.

Logitech, MX Ergo ve MX Vertical gibi donanımlarıyla ergonomik mouse alanına giriş yapmıştı. Şirket, Ergo K860 adlı yeni klavyesini duyurarak ergonomik aksesuarlarını klavye alanında da genişletmek isteğini göstermiş oldu. Yeni masaüstü klavyesi, el kaslarında daha az zorlanma ve bileğe daha fazla destek sağlamak için tasarlandı.

Şirketin yeni klavyesi Ergo K860, MX Ergo ve MX Vertical mouse'larıyla uyumlu olacak şekilde üretildi. Ergo K860'ın hedefi, diğer ergonomik ürünler gibi yine üst düzey ve profesyonel bir yaklaşımla konfor sunmak. Logitech, Ergo K860'ın bilek desteği ve bölünmüş tuşlu, kavisli tasarımıyla bileklerinizdeki ve kollarınızdaki kas gerginliğini azalttığını söylüyor.

Ergo K860'ın bilek desteği üç malzeme katmanından oluşuyor. Bunlar, yüksek yoğunluklu köpük, bileğinize uyum sağlaması için hafızalı köpük ve kolay temizlenebilir, çıkarılabilir kumaş kısmı. Ergo K860, ayarlanabilir ayakları klavyenin ön kısmına değil, iki farklı açı ayarıyla bilek desteğinin altına yerleştirdi.

Klavye, Mac veya Windows PC'ye doğrudan Bluetooth bağlantısı veya USB aracılığıyla üç cihaza kadar destek sağlayabiliyor. Ergo K860, uyumlu bir fare ile kullanıldığında Logitech'in Flow yazılımıyla birden fazla cihaz arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

K860'ın en büyük dezavantajları, şarj edilebilir pili ve tuşlar için aydınlatma olmaması. Logitech, klavyenin iki adet AAA pil ile 2 yıla kadar kullanılabildiğini söylüyor. Logitech'in ergonomik özellikleriyle öne çıkan yeni klavyesi 129.99 dolarlık fiyatıyla bu ay satışa sunulacak.

Logitech Ergo K860 tanıtım videosu