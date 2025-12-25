Tümü Webekno
Logitech, Her Oyuncunun İsteyeceği Yeni Kablosuz Oyuncu Mouse'u G304 X'i Tanıttı

Logitech G304 X Lightspeed ismini verdiği yeni kablosuz oyuncu mouse'unu tanıttı. Cihaz, 106 saat pil ömrü sunan dahili batarya, iyileştirilmiş bağlantı ve performans gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Logitech, Her Oyuncunun İsteyeceği Yeni Kablosuz Oyuncu Mouse'u G304 X'i Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyuncu aksesuarları deyince akla gelen ilk şirketlerden biri şüphesiz Logitech’tir. Teknoloji devi, üst düzey mouse’lardan klavyelere kadar birçok farklı ürününü kullanıcılarla buluşturuyor. Şimdi ise şirket, G serisinde konumlanan yeni oyuncu mouse’u G304 X Lightspeed’i duyurdu.

Logitech’in yeni kablosuz oyuncu mouse’u, G304 ve G305 modellerinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz; iyileştirilmiş tasarım, daha iyi bağlantı ve performans sunarak oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkartacak.

Logitech G304 X Lightspeed neler sunuyor?

G304 X Lightspeed modelinde en çok dikkat çeken iyileştirmelerden biri batarya tarafında. Yeni modelde, önceki AA pillerin yerine 290 mAh’lik lütyum pile geçiş yapılmış. Bu sayede de ağırlık konusunda büyük bir iyileştirme söz konusu. Öyle ki mouse’un ağırlığı 57 grama kadar düşürülebilmiş. Bu da kolay taşınabilirlik ve çok daha rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca şirket, dengeli bir yapı elde etmek için iç düzeni yeniden tasarlamış. Dahili batarya ile cihazın pil ömrü 106 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj sayesinde 10 dakika şarjla 11 saat kullanım sunulabiliyor.

Yeni oyuncu mouse’unda, çift modlu bağlantı desteği var. Logitech'in güncellenmiş Lightspeed 2.4GHz teknolojisiyle kablosuz olarak bağlanabiliyor veya USB-C üzerinden kablolu modda çalışabiliyor. Şirket, Lightspeed'in en son sürümünün gecikmeyi ve parazit direncini iyileştirdiğini, böylece farenin kalabalık kablosuz ortamlarda daha güvenilir hâle geldiğini söylüyor.

Cihaz, 100 ila 25.000 DPI aralığında izleme doğruluğu sunabilen Hero 25K optik sensöre de sahip. Logitech G Hub üzerinden yapılacak gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle bu değeri 25.600 DPI'ye çıkarmayı planladığını da eklemiş. Sensör, 1000 Hz yoklama hızı, 400+ IPS izleme hızı ve 40G ivme toleransını destekliyor. Siyyah, beyaz, mor ve pembe olmak üzere dört renk ile sunulacak cihaz Windows 10, macOS 12 ve üzeri sistemlerle uyumlu. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.

