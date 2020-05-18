Piyasaya sürdüğü aksesuarlar ve teknolojik ürünlerle tüketiciler tarafından oldukça sevilen Logitech’e ait Circle güvenlik kamerasının Circle View isimli yeni versiyonu bugün ortaya çıktı. Gelin bu kameraya daha yakından bakalım.

Teknik özellikleri bakımından önceki Circle 2 modeline benzeyen, tasarımıysa baştan aşağı yenilenen yeni modelde görülen en büyük değişikliğin cihazın Apple’ın akıllı ev sistemi 'Homekit' ile birlikte çalışıyor olması diyebiliriz. Basitlik ve kullanım kolaylığı açısından daha iyi hâle getirilen bu yeni güvenlik kamerasını kurmak ve kullanmak oldukça kolay.

180 derecelik açıyla 1080p çözünürlüğünde kayıt yapabilen ve geceleri 4,5 metreye kadar kızılötesi görüntü kaydı gerçekleştirebilen Circle View cihazında yer alan gece görüşünün önceki modele göre daha net olduğu da açıklanan bir diğer ayrıntı.

Apple Homekit desteği, kullanım kolaylığı sağlayacak:

Circle View modelinin Apple’ın akıllı ev sistemi olan Homekit ile çalışacak şekilde tasarlanmış olması dikkat çekiyor. Bu sayede kayıtları herhangi bir yerde Apple cihazınız üzerinden görüntülemek, bu kayıtları iCloud üzerinde depolayabilmek mümkün oluyor. Android platformunda bulunmayan Apple Homekit’e yalnızca iOS ya da Mac üzerinden ulaşılabiliyor.

Yeni hâliyle daha hoş görünen Circle View, metal yapıda olan siyah bir tasarıma ve IP64 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Bu sayede cihazı dışarıda da kullanmak mümkün. Güç kablosunun entegre edildiği modelde bulunan USB girişi sayesindeyse cihazı her yerde şarj edebilirsiniz.

Modelde bulunan asıl iyileştirmeyse gizlilik üzerine yapıldı. Eklenen butonla kamera ve mikrofonu kapatabilirsiniz. Böylelikle cihazın kayıt almasını durdurarak gizliliğinizi koruyabilirsiniz.