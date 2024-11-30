Lolipop, büyük küçük herkesin severek tükettiği bir şeker. Şekerini yedikten sonra elimizde kalan çubuğun ise içine dikkat ettiniz mi?

Bu küçük çubukların içinde boşluk bulunuyor. Peki ama neden?

Hayır, düdük gibi öttürmek için değil!

Akla birçok sebep gelse de asıl sebebi oldukça mantıklı.

Çocukken sevdiğimiz o tatlı şekerlerin ardında aslında çoğunlukla bizim farkında olmadığımız bazı güvenlik önlemleri de yer alıyor. Başta sebebi üretim olarak tahmin ediliyor. Şeker üreticileri, lolipop çubuğunun ucunda bir delik bulunduruyor. Bu delik, şekerin çubuğa erimesini ve yapışmasını sağlamak için kullanılıyor. Böylece şeker, çubukta sabit kalabiliyor.

Ancak ana sebebi bundan çok daha farklı!

Güvenlik açısından da çubuğun boş olması oldukça önemli.

Özellikle çocukların tükettiği lolipoplar, çocukların can güvenliğini de sağlamak için tasarlanmış. Lolipopu yedikleri sırada çubuğu ağızlarına alabiliyorlar. Eğer çubuk büyük ve deliksiz olursa, boğulma riskine yol açabilir.

İçi boş çubuklar ise yutulsa bile boğulma riskini azaltıyor. Bu şekilde hem şekerlemenin tadını çıkarırken hayati tehlikelere karşı da kendinizi korumuş oluyorsunuz!

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