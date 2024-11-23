Atlar Neden Şekeri Bu Kadar Çok Seviyor? Onlarınki İstek Değil İhtiyaç!

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Bir at çiftliğinde atların tane tane küp şeker yediğini görürsünüz. Özellikle hayvanlar arasında en “tatlıya düşkünü” sanıyoruz ki onlar.

Peki atlar neden şekeri bu kadar çok seviyor olabilir?

Aslında onlarınki keyfi değil!

Atların tat alma mekanizmaları çok güçlü.

at

Dillerinde bulunan tat alma tomurcukları, şekeri algılayan T1R2 ve T1R3 proteinlerinden oluşan reseptörlere sahip. Bu reseptörler, glikoz ve fruktoz gibi tatlı molekülleri algılayarak beyinlerine tatlı sinyallerini iletiyor.

Yarışa giren atlar, yoğun aktiviteye gireceği için şeker, mükemmel bir enerji vericidir. Tüm atlar aslında sağlık ve performans için şekere ihtiyaç duyuyor. Şeker, kasların çalışması için gereken enerjiyi onlara sağlıyor.

Tabii bu dengeyi de iyi korumak gerekiyor.

at

Atların yemlerindeki şeker ve nişasta oranı, enerji ihtiyaçlarına uygun olmalı. 600 kg ağırlığındaki sağlıklı bir at için önerilen maksimum oran, yem başına 1-2 gram şeker ve nişastadır.

Bunların yanında şeker tüketimi, beynin ödül merkeziyle ilişkilidir. Şeker, dopamin salgısını artırıyor. Bu sinirsel ödül mekanizması da şekere karşı bir bağımlılık türevi geliştirebiliyor. Şeker, beyinde pozitif geri bildirim döngüsü oluşturuyor, bu da atların daha çok şeker istemesine neden oluyor.

Tabii bir de işin koşullanma durumu var. Bir insanla kolayca bağ kurabilen bu sevimli dostlar, şeker tüketimini de bir bağ mekanizması olarak algılayabiliyor.

Kaynaklar: Cavalor, IHF

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