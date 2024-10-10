Pek çok insan artık “diyet” içecekler tercih ediyor. Şekersiz ya da daha az şekerli seçeneği, hepimize daha cazip geliyor. Peki ne kadar sağlıklı?

Kime sorsak mutlaka şekersiz içeceğin daha sağlıklı olduğunu savunacaktır. Ancak gerçek pek de öyle gibi durmuyor.

Öyleyse işin aslı ne?

Neredeyse birçok içecek, içerisinde çok fazla şeker barındırıyor.

Dünya çapında en fazla tüketilen içeceklerin başında gelen kola, 330 cl’lik gramajında bile neredeyse 7 çay kaşığı şeker barındırıyor. Ancak diyet içecekler, bu konuda elbette biraz daha farklı. Ancak içerik konusundan…

Çünkü diyet içeceklerinin içeriğinde tat vermesi için şeker yerine doğal ve yapay tatlandırıcılar yer alıyor. Yapay tatlandırıcıların içinde aspartam, sakarin, sükraloz yer alırken doğal tatlandırıcılar genelde adını son zamanlarda sık duyduğumuz “stevia” ve keşiş meyvesi barındırıyor.

Bazen diyet içeceklerin tadı, normalden farksız değil mi?

Çünkü içeceklerin içinde bulunan “yapay” tatlandırıcılar, o kadar fazla şeker ihtiyacını karşılıyor ki, normal ile diyet içecek arasındaki farkı anlamak neredeyse imkânsız bir hâle geliyor. Bu tatlandırıcılar, uzmanlara göre kısa vadede o kadar etkili olmasa da uzun vadede ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Konuyla ilgili yapılan bir araştırmanın sonucunda elde edilen bildiler, düzenli olarak diyet içecekleri tüketiyorsanız kalp hastalıkları ve diyabete yakalanma olasılığınız normal bir insana göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.

2023’te Dünya Sağlık Örgütü, aspartamın kansorejen olma ihtimalini duyurmuştu.

Raporlara bakıldığında kesin olarak kanser riskini artırdığı söylenmese de ara sıra tüketmekte de bir sakınca görülmüyor. Peki diyet içecekler, gerçekten de kilo almamamıza yardımcı oluyor mu?

Aslında bu konu da incelendiğinde sürekli yapay tatlandırıcı kullanan kişilerin vücut kitle endekslerinin fazla olduğu ve obeziteye yakalanma risklerinin %76 olduğu tespit ediliyor. Bunun yanında yeterli çalışmayla desteklenmese de birçok araştırma, sindirim sistemini tahriş ederek iltihaplanmaya neden olması, bağırsak semptomlarını artırmasının da cabası olduğunu gösteriyor.

Anlayacağınız azı karar, çoğu zarar. :)

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