109 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam'de korku oyunu sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

109 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle hikâye tabanlı oyunları sevenlerin beğeneceğini düşündüğümüz bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

Lost in Anomaly'yi önümüzdeki birkaç gün içinde kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Lost in Anomaly nasıl bir oyun?

Lost in Anomaly'de bilinmeyen bir binanın 9. katında uyanıyorsunuz. Buradan çıkabilmenin tek yolu anomalileri tespit edip işaretlemek. Bir yanlış hareket, sonsuza kadar kapana kısılmanıza neden olabilir.

Lost in Anomaly'yi buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

