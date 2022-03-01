EPGİS, daha geçtiğimiz gün benzin ve motorine indirim geleceğini duyurmuştu ve indirimler gelmişti. Bugün yapılan duyuru ile LPG’ye 61 kuruş zam geldiği öğrenildi.

Henüz geçtiğimiz gün sizlere müjdeli bir haber vermiştik. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı açıklama ile benzin ve motorin fiyatlarına indirim geleceğini söylemişti.

Gerçekten de dün akşam saatlerinde benzin ve motorinde indirime gidildi. EPGİS’in Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte benzine 96 kuruş, benzine 23 kuruş indirim gelmiş ancak LPG’ye 33 kuruş zam gelmişti. Bugün yine EPGİS’in Twitter’dan yaptığı duyuruya göre LPG’ye yine zam geliyor.

LPG’ye 61 kuruş zam yapılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından bugün saat 19:38’de yayınlanana gönderi ile LPG’ye yine zam geleceği öğrenildi. Yapılan açıklamalara göre LPG oto gazda 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş/litre zam yapıldı. Zamlar pompadaki satış fiyatına da yansıyacak.

LPG’ye 61 kuruş zam gelmesine sosyal medyadan tepkiler: