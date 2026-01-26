Tümü Webekno
LPG, Arabanın Motoruna Zarar Verir mi? İşte Otogaz Kullanımının Etkileri!

Türkiye'de pek çok otomobilde kullanılan LPG sistemi, bazı kesimlere göre motorun ömrünü kısaltıyor. Peki bunun aslı astarı var mı? LPG, araç motoruna gerçekten zarar verir mi yoksa bu bir şehir efsanesi mi? İşte bilmeniz gerekenler...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bugün Türkiye yollarında kullanılmakta olan otomobillerin çok büyük bir bölümünde LPG bulunuyor. Ancak yakıt maliyetini doğrudan düşüren LPG, bazı tüketicilerin kafasını karıştırabiliyor. Çünkü bazı kesimler, LPG'nin motora zarar verdiğine inanıyorlar. Bazıları ise bunun bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyor.

LPG araç motoruna zarar verir mi sorusunun cevabı, aslında otomobilinizin teknolojisi ve yapılan montajın kalitesinde gizli. Alelade yapılan montaj, uyumsuz motorların LPG ile donatılması ve kalitesiz malzeme kullanımı, elbette aracınıza zarar verir. Ancak yeni nesil LPG sistemleri ve motorlar, sağlıklı bir deneyim yaşamanızı sağlayacaktır.

LPG, motorun ömrünü kısaltır mı?

LPG, doğası gereği benzine göre daha yüksek ısıda yanan bir yakıttır. Bu durum, özellikle motorun üst kapak bölgesindeki ısı yükünü artırarak zamanla bazı aşınmalara yol açabilir. Ancak bu "zarar" faktörü, motorun tasarımına ve kullanılan malzemenin ısı dayanımına göre doğrudan değişkenlik göstermektedir.

Geleneksel motorlarda LPG kullanımı, kuru bir yanma sağladığı için subap yataklarında benzinin sağladığı yağlama etkisini yaratmaz. Eğer aracınızda çelik subap yerine ısıya daha duyarlı alaşımlar kullanılmışsa uzun vadede subap erimesi denilen durumla karşılaşmanız olasıdır. İşte bu noktada doğru kit seçimi ve uzman montajı devreye girerek riskleri minimize eder.

Subap erimesi ve motor performansı

Birçok kullanıcının "motoru bitirdi" dediği durum aslında subapların aşırı ısıdan dolayı formunu kaybetmesidir. Özellikle yüksek devirli kullanımlarda LPG'nin yarattığı ek ısı, subapların tam kapanmamasına ve kompresyon kaçağına neden olabilir. Bu da motorun düzensiz çalışmasına ve çekişten düşmesine yol açan temel etkendir.

Ancak madalyonun diğer yüzünde LPG'nin temiz yanma özelliği bulunur. LPG, piston kafalarında ve yanma odasında benzine göre çok daha az karbon birikintisi bırakır. Bu da motor yağının daha uzun süre temiz kalmasını sağlayarak, düzgün bakılan bir motorda aslında olumlu bir iç temizlik etkisi yaratabilir.

Peki sizin LPG'ye yönelik bakış açınız nasıl? Safkan benzin mi tercih edersiniz yoksa daha uygun yakıt maliyeti sağladığı için LPG'ye de sıcak bakıyor musunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

Araba

