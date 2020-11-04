Resmi Gazete'de bugün itibarıyla yayımlanan yönetmeliğe göre koşulları karşılayan LPG'li araçlar, yine koşulları karşılayan AVM otoparklarına giriş yapabilecek.

4 Kasım 2020 (bugün) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte LPG’li araçların alışveriş merkezlerine ait otoparklara girebilmesinin önü açılmış durumda.

Söz konusu yönetmelik ile birlikte LPG’li olduğu araç ruhsatına kayıtlı ve muayene süresi geçerli olan araçlar, Türk Standartları Enstitüsü'nden hizmet yeterlilik belgesi ve mahalli itfaiye teşkilatından "uygun" görüşü alınan AVM otoparklarına giriş yapabilecek.

Bununla birlikte AVM otoparklarındaki LPG’li araç kabul alanlarının, birinci bodrum katından daha aşağıda olmaması gerekiyor. Ayrıca LPG’li araçlar ile diğer araçların otopark giriş çıkışlarının da birbirinden ayrı olması gerekiyor.

TÜİK’in eylül ayına yönelik verilerine göre Türkiye’de, trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 araç bulunuyor ve bu araçların yüzde 37’sini LPG’li araçlar oluşturuyor. Türkiye’deki otomobillerin yüzde 38,3’ünü dizel, yüzde 24,3’ünü ise benzinli otomobiller oluşturuyor.

Benzinli otomobiller, trafiğe kayıtlı araç sayısına baktığımızda -elektrikli ve hibrit otomobiller hariç- en az tercih edilen otomobiller olarak karşımıza çıksa da ODD’nin hem eylül hem de ekim ayı verileri, sürücülerin tercihlerini dizel otomobillerden benzinli otomobillere doğru değiştirdiğini gösteriyor.