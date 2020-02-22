Sürücüler son zamanlarda LPG’li araçları daha çok tercih etmeye başladı. Başlıca sebep olarak benzin ve dizel fiyatlarındaki artış sürücüleri LPG’li araç kullanmaya itti. Büyük bir sıçrama yapan LPG'li araçlar neden bu kadar sık tercih edildi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2010-2019 yıllarını kapsayan araç satış verileri oldukça şaşırtıcı sonuçlarla insanların karşısına çıktı. TÜİK verilerine göre son 10 yılda trafiğe kayıtlı araç sayısı %53 oranında artış göterdi. Bu oranla birlikte araç sahibi olan kişi sayısı 23 milyonu geçerken, LPG’li araç kullanan sürücü sayısı, 2.900.000'den, 4.661.000'e yükseldi. 2010’da otomobillerin %42,3’ü benzinliyken bu oran 2019’da %24’lere kadar geriledi ve LPG'li araç kullanımı artış gösterdi.

10 yıllık değişim rakamlarını değerlendiren dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü; “Otomotiv pazarı araştırma şirketi JATO, geçtiğimiz günlerde AB ülkelerindeki araç satış rakamlarını açıkladı. 2019 yılında %30’a gerileyen dizel satış rakamları, dizel yasaklarının Avrupa’daki satış rakamlarını etkilediğini ortaya koyuyor" dedi. Çevre ve insan sağlığını etkileyen dizel yakıtın Avrupa’nın büyük şehirlerinde yasaklandığını ve bu yasağın Türkiye’yi de etkilediğini belirtti.

Kadir Örücü, dizelin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini anlatan bir konuşma yaptı. Avrupa Birliği (AB) verilerine göre büyük şehirlerin havasında yer alan yüksek PM oranları (dizel yakıtların yanarken ürettiği katı parçalar) nedeniyle insanların ömrünün 6 ila 8 ay kısaldığını belirtti. Yüksek PM değerlerinin yarattığı sağlık sorunlarına harcanan paranın ise ton başına 75.000 Euro olduğunu ifade etti. LPG'nin, fosil yakıtlar içerisinde en temiz seçenek olarak öne çıktığını söyledi.

Geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen Davos Zirvesi hakkında konuşan Örücü “Bu yıl ‘uyumlu ve sürdürülebilir bir dünya’ temasıyla gerçekleşen Davos Zirvesi’nin önemli bir bölümü küresel ısınma ile mücadeleye ayrıldı. Gelecek 10 yılda küresel ısınma’ya bağlı gerçekleşecek çevre felaketlerinin ve nedenlerinin araştırıldığı forumda dizel yakıtın yarattığı tahribat da gündemdeydi. Küresel ısınma tüm varlığını dünya üzerinde hissettirmeye başladığından devletlerin üzerindeki baskı artıyor" dedi. Örücü, insanların dünyaya ve doğaya karşı daha dikkatli yaklalması gerektiğini söylerek herkesi çevre dostu olmaya davet etti