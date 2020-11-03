ODD tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 90 artış gösterdi. Böylece Ekim 2020, otomotiv sektörü için son 10 yılın en iyi ekim ayı oldu.

Son dönemlerin en fazla konuşulan konularından biri de otomobil fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar. Otomobil fiyatlarındaki durdurulamaz artış, pek çok kişi için yeni bir araba satın almayı hayal haline getiriyor olsa da satış rakamlarına bakıldığında tam tersi görülüyor desek yeridir.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan veriler, geçtiğimiz eylül ayının, otomotiv sektörü açısından son 10 yılın en iyi eylül ayı olduğunu gösteriyordu. Bu durum, geçtiğimiz günlerde sona eren ekim ayında da devam etti.

Ekim'de otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 90 arttı

ODD verilerine göre ekim ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarında 90,9; hafif ticari satışlarında ise yüzde 102,6; genel toplamda ise yüzde 93’lük bir artış gözlemlendi. Bu, Ekim 2020’nin otomotiv sektörü için son 10 yılın iyi ekim ayı olduğunu anlamına geliyor.

Açıklanan verilere göre ekim ayında 76.341 otomobil, 18.392 hafif ticari satışı gerçekleşmiş durumda. Toplam araç satışı ise 94.733’ü buldu. Satış miktarı, 90 bin 600 civarında araç satışı gerçekleşen eylül ayıyla kıyaslandığında düşüş var gibi görünse de geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında neredeyse ikiye katlanmış durumda.

2020'nin ilk 10 ayında toplam araç satışı yüzde 78 arttı

Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık sürece baktığımızda da otomotiv sektörü için işlerin yolunda olduğunu söylemek mümkün. Yılın ilk 10 ayında 465.031 otomobil, 123.323 hafif ticari olmak üzere toplamda 588.353 araç satışı gerçekleşmiş durumda ki bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın ilk 10 ayına kıyasla yüzde 78,1 artış olduğu anlamına geliyor.

Ekim ayında en fazla satılan araç segmentlerine baktığımızda ise A, B ve C segmentlerinin öne çıktığı görülüyor. Son yıllarda gittikçe popülerleşen SUV modellerin pazar payı ise artmaya devam ediyor. Ayrıca satılan araçların yüzde 51,8'ini benzinli modeller oluştururken, dizel modellerin oranı yüzde 40,8’de kalıyor. Ekim ayında satılan toplam elektrikli araç sayısı 314, satılan toplam hibrit araç satışı ise 15.151 oldu.