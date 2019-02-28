Geçtiğimiz günlerde Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'da tanıtılan Nokia 9 PureView'in ardından, bir YouTube kanalında Nokia 10 PureView'in konsept tasarımı yayınlandı. Cihazın tasarımı, videoyu izleyenlere Nokia'nın Lumia modellerini anımsattı.

Nokia, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Nokia 9 PureView modeli ile oldukça ilgi toplamıştı. 5 adet arka kameraya sahip olan ilginç tasarımlı telefon, kullanıcılar tarafından merakla beklenirken; konsept tasarım videolarıyla ünlü bir YouTube kanalı, Nokia 10 PureView'in modellenmiş görüntülerini yayınladı.

Kanalda tanıtımı yapılan cihaz, Nokia 9 PureView'den tamamen farklı bir tasarıma ve teknik özelliklere sahip. Barselona'daki tanıtımda 5 arka kamerasıyla oldukça sükse yapan cihazın aksine bir dairenin içinde sadece 2 adet kamerası olan Nokia 10 konsepti, görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Kameralara ek olarak çift LED flaşın yer aldığı cihaz, kavisli bir çerçeveye sahip ve boydan boya ekran ile donatılmış.

Tasarım açısından Nokia'nın önceki modellerinden Lumia 1020 ile benzerliği gözlerden kaçmayan Nokia 10, çoğu kişinin de tahmin ettiği gibi Snapdragon 855 işlemci ile birlikte anılıyor. Videoda tanıtılan modeli beğenen kişiler olduğu gibi, hoşlanmayan kişilerin sayısı da oldukça fazla. Ancak bu tasarımın yalnızca resmi olmayan bir kanal tarafından hazırlanmış bir model olduğunu unutmamak gerekiyor. Sözü edilen YouTube kanalı, daha önce yaptığı birkaç konsept tasarımla gerçek cihazlara oldukça yaklaşmış olmasıyla tanınıyor olsa da bakalım bu defa aynı başarıyı sergileyebilecek mi?